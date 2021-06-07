林志玲結婚2周年甜蜜放閃　曾遇錯的人終修成正果:相信愛情會眷顧

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-06-07 20:53

林志與丈夫AKIRA結婚2週年，在IG上分享甜蜜合照放閃；記下二人濃情蜜意。林志玲如今幸福滿溢，但過往在愛情路上也曾經歷過傷痛，但她一直堅信：只要努力相信愛情，愛情總有一天會眷顧她。

在最愛的人面前，46歲的林志玲笑得像個孩子。林志玲於結婚2週年，在Instagram上傳與丈夫AKIRA的9張合照，二人拖手甜蜜互動，展現童心，笑得燦爛。Instagram寫下一句「不安的世界，有彼此相伴，感謝生命的每一個啟程」，甜蜜滿瀉。

▼▼▼林志玲於結婚2週年公開多張與丈夫AKIRA 的甜蜜照放閃，濃情蜜意▼▼▼

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堅強外殼脆弱靈魂

林志玲如今幸福滿滿，但她在愛情路上，也曾經歷過傷痛。猶記得，林志玲宣布結婚時，有些粉絲送上真誠祝福，但有些粉絲仍然慨歎新郎不是離離合合多年的言承旭。

言承旭與林志玲緋聞傳了十多年，卻一直沒有結果。（VCG）

林志玲與言承旭自2002年開始傳出緋聞，兩人始終沒有親口認愛，但林志玲2005年在大連拍廣告墮馬時，言承旭立即放下工作到當地探望，多年兩人的戀情一直如幻似真，2017年被傳媒拍到一起健身，傳出「世紀復合」。然而，林志玲始終沒有選擇旁人眼中的「命定戀人」，外表堅強的她曾經在《奇葩說》哭着憶述「被分手」的經歷：

由於當時男方是在沒有說清楚之下分手，讓我長期處在一個莫名的恐懼、傷害中，每天以淚洗面，甚至因此對自己失去信心，想着為什麼會這樣對我？

一番話盡現林志玲脆弱敏感的一面，雖然沒有明言，但不少觀眾猜測她說的就是言承旭。

林志玲認定丈夫因一通電話

下定決心斬斷舊情緣後，林志玲曾公開說自己單身，之後約一年多後，她宣告要結婚了！對象是相差7年，日本EXLIE成員AKIRA。

林志玲與丈夫相識不久便閃婚。（VCG）

林志玲接受台灣版「Vogue」時談起這段姊弟戀，原來當時她面對祖母離世，摯愛親人離開，自己日間裝作堅強面對人群，夜晚情緒來襲，在最脆弱的時候，她腦海中只有AKIRA。

她打電話給對方大哭後睡着，然後迷糊醒來時，對方仍未收線，還能答她一句「我在這裏」。當時林志玲心中已經認定「就是他了」。

林志玲婚後淡出娛樂圈，把重心放在家庭及慈善事業。（IG@chiling.lin）

林志玲曾接受內地傳媒《中國新聞周刊》訪問，坦言早在2010年，她已經萌生退出演藝圈的念頭，不過當時工作機會不斷，才暫時放下這個想法。

她決定結婚時，已下決心放下超級名模的演藝事業，回歸平凡：「專心把自己的人生，包括我的家庭、慈善事業經營好，我就無怨無悔。」因為，她相信，他永遠不會離開，不會忽然消失，她不再需要用工作填滿自己的孤獨感。

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愛情是種遇見 人生如是

拍拖半年便許諾終生，步入教堂；之前一段情糾纏十多年，卻沒有結果。林志玲如此形容緣分：

過往曾經，我對婚姻一直充滿着憧憬，有各種的想像，然而在決定兩人攜手共度未來時，我突然發現愛情，它不能準備、不能等待，它是一種遇見，它應該來到的時候，它就會如期而至。

十多歲初出茅廬的時候，覺得打拼事業就是自己的一生，愛上漂泊浪子也不介意等，即使蹉跎了青春也不要緊，那時候的愛情很轟烈卻也很苦；45歲的她，最終選擇讓自己安心的人。

Akira 當年在婚禮致詞時曾說：「我會讓你成為全世界最幸福的人。」而林志玲則深情說：「我們好晚才走在一起，餘生請多照顧。我的幸福就是和你在一起。」

人生的轉變也是種遇見，時候到了，就會如期而至。

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