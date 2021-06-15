李佳芯、黎諾懿與《BB來了》允豬們聚會　網民留言：無可取代！

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-06-15 14:15

無綫新劇《寶寶大過天》昨晚正式首播，劇集原名《BB大晒》，是2018年劇集《BB來了》的延續篇，開拍前有傳李佳芯被雪藏，要換演員班底和改劇本，主角父母原本是黎諾懿和李佳芯，後來換馬國明和岑麗香頂上，唯一有得留低的演員，是當年其中一個飾演葉允「允豬」的童星梁芯語。

《寶寶大過天》由馬國明和岑麗香飾演父母，女兒游日童由梁芯語飾演，她是《BB來了》中演允豬的其中一個小演員。（劇照）

《BB來了》由8個BB演員來演，分別飾演不同月齡的允豬，如今允豬們都大個女，兩至三歲大了！日前趁着父親節臨近，一眾當年有份演允豬的小朋友，與劇中的爸爸媽媽黎諾懿和李佳芯舉辦了一場聚會，相當溫馨！黎諾懿在社交平台上傳與一眾允豬的聚會相片，大家一齊學整麵包，仔仔小春雞也有參加，他留言說：「一套劇多了八個囡囡，一齊提早慶祝父親節」。擅長烘焙黎諾懿的還溫馨地手把手教允豬們搓麵包。

《BB來了》劇情講述新手父母所面對的難題，母親在職場遇到的窘境以及婆媳糾紛等，令觀眾甚有共鳴，劇集大受歡迎，更將李佳芯捧上視后之位，網民留言說：「可惜續集冇你同佳芯！」、「《BB來了》無可取代！」

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