三台收視報告｜《逆天奇案》成功逆天登頂　ViuTV靠Mirror升一倍

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-06-15 19:50

三台收視報告又再出爐，今次的日期是6月7日至6月13日。因為復活節假期，報告遲出一日，但報告非常精彩，TVB方面劇集《逆天奇案》全劇保持好成績，相信暫時會成為今年最高收視的劇集；ViuTV的《調教你Mirror》成功拉高時段收視，但該台最高收視節目竟然另有其他。

先講TVB，劇集《逆天奇案》結局篇錄得24.9點，今年暫時最高收視的劇集是《伙記辦大事》的23.9點（七天跨平台收視），而《逆天奇案》有兩個星期（5月10到23日）沒出收視，最後三個星期出即時收視，所以暫時未能計出七天跨平台的全劇總收視，不過依照走勢，七天跨平台收視相信至少有24點，所以高過《伙記辦大事》幾乎已成定局，會暫時成為2021年的劇集之最。

即睇本年暫時的劇集收視：

另外《一笑渡凡間》只得18.6點，計上七天應該未會低過《大步走》的19.28點，不過相信會是尾二到尾三的位置，成績不太理想。而逐漸進入最後階段的《聲夢傳奇》，可能因為炎明熹和姚焯菲在網絡爆起的關係，收視上升了1點，就看來不來維持升勢。不過最想講的是TVB一至五晚上十時半播放的抗疫節目《500日後》，只得11.4點，再上一星期的《我在隔離的日子》則是12.7點，但比起《好聲好戲》的15.3點跌了不少。其實這個時段本來無綫是做起了聲勢，又《尋人記》到《大整蠱》再到《好聲好戲》，無論收視或討論度都接近，但一播抗疫節目就暴跌，的確是一大問題。

TVB就因應疫情拍攝了抗疫節目《500日後》，派藝員深入探訪基層，不過反應一般。（截圖）

睇睇Yoyo探訪「籠民」嘅畫面：

+ 12 + 12 + 12

今次《500日後》跌至11.4點，有可能會益到ViuTV，因為今次ViuTV的收視非常可觀，新節目《調教你MIRROR》高達5.4點，比起上次《掃街達人》高出一倍，最特別的是，連帶著《中女唔易做》的收視也接著上升，而且比《調教你MIRROR》還要高出0.1點，有5.5點。其實《造美人》也有不錯的收視，錄得3.2點，比起上次報告的韓劇《優雅的朋友們》又是接近高出一倍。

+ 3 + 3 + 3

同場加映：香港小姐2021｜重溫近五年頭輪面試 馮盈盈出眾真係贏在起跑線