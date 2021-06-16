香港小姐2021｜「東涌羅浩楷」霍韻璇係歌手出過歌　哥哥亦唔簡單

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-06-16 11:53

TVB年度選美盛事《2021香港小姐競選》上周首輪面試，成功掀起不少話題！當中由林作提名極具「佛相」的「佛祖系」佳麗22歲的霍韻璇（Kirsten）討論度就最高，她更被指外貌似足羅浩楷和林盛斌（Bob），但原來Kristen相當唱得，她更以LENAR BATA之名發表過不少歌曲以及兩張專輯。

22歲的Kirsten霍韻璇被指與資深藝人羅浩楷及佛祖撞樣。（資料圖片）

有料！（ IG圖片）

據知，住在東涌的Kristen是一名中國、西班牙、菲律賓混血兒。面試當日，她帶同哥哥現身，令不少人都笑言護花的哥哥激似沙憎，而哥哥身分亦不簡單，他以 LENAR MITCHELL之名，發表過6首歌曲，他更擅長吹木童笛，相當多才多藝。而兩兄妹感情相當要好，二人經常一同拍片合唱，又會拍開箱片放上YouTube，目前有27位訂閱者。

點撃下圖睇兩兄妹私下一面！

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23歲來自廣州的Wynn：

Wynn行性感成熟路線。（梁碧玲攝）

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林作媽提名的19歲霍穎璇：

林作媽大讚她似麥明詩。（梁碧玲攝）

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17歲張曉祺（Ukei）夠青春：

17歲咋！

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公屋出身的Cherry在內地社交平台人氣十足，小紅書粉絲足足有24.3萬！

呢位Cherry是網紅，在內地人氣十足！（梁碧玲攝）

同場加映：香港小姐2021．多圖｜KOL都參賽 激似「天王嫂」方媛勁有冠軍相

點擊睇「林作推薦佳麗」霍韻璇的對手：

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仲有：香港小姐2021｜高質參賽者IG起底 性感Chloe對決「翻版馮盈盈」

25歲的王嫿嫿（Anna）

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24歲的Trixie

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23歲的梁穎晨（Chloe）