陳冠希43歲家姐陳見飛愈來愈靚　皮膚緊緻Keep得好過細佬

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-06-17 07:30

陳冠希（Edison）當年20歲出道，個樣鬼鬼地風靡萬千少女，不過近年結婚生女之後似乎低晒watt，多咗不少皺紋，以前青靚白淨小鮮肉，如今卻是滄桑大叔令人非常唏噓。反而陳冠希家姐陳見飛 （Tricia）Keep得好過細佬，仲有幾分似女神林熙蕾！

Edison現在有點滄桑（陳冠希IG ）

早前開Live近鏡驚見魚尾紋，嚇親網民（陳冠希IG ）

陳見飛反而看起來比細佬後生！（陳見飛IG）

陳見飛有幾分似殿堂級女神林熙蕾(Kelly)（資料圖片）

陳見飛現年43歲，比陳冠希大3年，是他的二家姐，2002年曾短暫出道，出過一張唱片，之後星途一般，目前長居美國加洲，與細佬一家住得近，在她的社交平台經常會見到姨甥女Alaia的身影。

陳見飛雖然已經43歲，不過保養得宜，皮膚緊緻，身材亦沒有走樣，她不時在社交平台分享在加洲的寫意生活，養有兩隻貴婦狗Kiki和Lala，視如子女。她三年前曾公布與華裔男友訂婚，不過又於2019年年尾公開與黑人男友的新戀情，但很久未見她上傳與男友的新相，目前感情成迷。

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