候選港姐Chloe梁允瑜爆粗短片流出　瘋狂鬧前度：好X後悔同你一齊

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-06-16 20:45

網上流傳嘅影片，Chloe Leung拎住片串魚旦係咁問候前度。(影片截圖)

《2021香港小姐競選》在疫情下舉行，23歲嘅Chloe Leung（梁允瑜）首次現身即以低胸貼身短裙大騷長腿，加上IG不乏泳照，難怪會成為網民嘅熱議人物之一。

23歲Chloe Leung(梁允瑜）,剛剛喺城大畢業。(資料圖片)

今日網上流傳兩條Chloe嘅影片，雖然加埋唔夠一分鐘，但內容都頗為精彩。片段中，Chloe拎住片魚旦，對住鏡頭嘅第一句已經係問候別人娘親 。「我同你講，我呢世人最黑、最唔好彩就係識到你，我好X後悔同你一齊，一X定有報應，X你老X，食屎啦你。」至於另一條片，Chloe連用粗口嘅程度亦十分流暢：「你咁無品得唔得吳㗎?你咁X賤得唔得㗎?喂，其實我同你一陣真係唔係好開心㗎咋，我同其他人一齊應該仲開心過你，我同你講，你比第一個hurt得仲深囉，你幾時x街死?」有指Chloe喺大學year 3同前度分手後，曾經發生過一段小風波，所以估計網上流傳嘅爆粗影片，Chole所指罵嘅對象係前度。

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