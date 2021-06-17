鍾培生自誇性能力勁最長持久度兩個鐘　林作直認滿足唔到裕美

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-17 15:30

林作與鍾培生早前因為宣布要打擂台而成為了新聞人物，兩人近日又為林盛斌（Bob）與江美儀主持的無綫全新綜藝節目《Mean Talk》擔任嘉賓，節目於日前在J2首播，兩人在9月上演「百萬拳賽」前先來個正面交鋒，唇槍舌劍一番。鍾培生直認討厭林作：「我睇唔過眼佢成日蝦人！更討厭佢抽其他人水，連死人水都抽、而且佢仲蝦女人。」兩人更在節目中互比性能力，內容大膽露骨。

《MEAN TALK》日前首播，林作與鍾培生擔任嘉賓。

鍾培生自認出名性慾強且性能力高超，聲稱：「我係好出名好勁。」直言他的約會對象以及伴侶都曾經讚他是No.1。他指原因是他的肌肉控制好厲害：「我可以一分鐘，亦可以兩個鐘......我肌肉控制好勁，所有嘢都控制到。」他可以控制到自己的高潮，兼且可以滿足到他的性伴侶，甚至有很多男性朋友都會向他請教性愛的技巧。鍾培生表示可以從控制自己的呼吸和鍛練下盤肌肉方面入手來提升性能力，自言自己由細練到大。他還分享了在大學放長假的性愛經歷，當時有17、18日左右的假期，他在該段期間一共做了52次，用了四盒12個裝以及一小盒3個裝的避孕套，最後一次用了其他方法，所以他計得清做了多少次。

鍾培生自言性能力好勁。(影片截圖)

而林作就沒有像鍾培生那麼強勁，直認自己在性方面比較懶和自私，只顧及自己的感受，滿足到自己就可以，並不介意伴侶如何評價他的性能力，自己興奮和開心就好，不會理對方的感受，更拿現任女朋友來做例子說：「呢個係根據裕美真實反應，佢成日都鬧我。」令到在埸的裕美顯得頗為尷尬，用笑來回應對方。