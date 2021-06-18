吳偉豪不雅影片流出後首現身　開腔回應事件：條片係我嚟！

撰文： 吳子生 最後更新日期： 2021-06-18 15:37

吳偉豪上月初自不雅影片流出後，一直停工「潛水」。今日（18/6）他首次現身電視城出席《愛·回家之開心速遞》宣傳活動時，接受《香港01》訪問，對事件作出回應。

吳偉豪首度開腔回應不雅影片事件。（葉志明攝）

吳偉豪：「其實件事發生咗之後，我一直都有開工，而且件事我已經交咗畀警方處理，所以而家都專注工作。（有冇諗過條片邊個流出嚟？）件事交咗畀警方處理，我唔方便透露。（條片主角係你？）條片係我嚟。（點解要拍呢條影片？）我唔方便回應。（有冇後悔拍咗呢條片？）我都覺唔應該拍呢條片。（怕唔怕影響形象？）呢啲唔回應。」

吳偉豪承認是不雅影片男主角。（葉志明攝）

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再被問到遭網民點評下體大細，有否尷尬不開心？吳偉豪表示：「都冇乜放喺心度。（驚唔驚仲有片流出？）都唔方便回應，都交咗畀警方處理。（會否覺得係前女友將影片流出？）呢個大家都諗多咗，呢個交代咗畀警方，我唔方便回應。（同女友關係有冇影響？）唔回應。」

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