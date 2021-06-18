麥玲玲出首期幫員工圓上車夢　五年後升破千萬大賺離場

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-06-18 19:32

麥玲玲師傅原來是個絕世好老闆。（葉志明攝）

堪輿學家麥玲玲自當年與農夫合唱後，幕前工作不絕，而且更是個絕世好老闆﹗五年前玲玲師傅為助女下屬「上車」，大手筆代付首期，購入西灣河嘉亨灣兩房單位，近日以1,088萬元沽出，持貨5年帳面大賺318萬﹗

西灣河嘉亨灣於2005年入伙，設5座，提供2,020伙。(資料圖片)

據土地註冊處資料顯示，西灣河嘉亨灣2座低層G室，實用面積498平方呎的一個兩房單位，日前以1,088萬元易手。持有該物業的正是麥玲玲及其女下屬。2016年玲玲師傅接受傳媒訪問時，透露購入此單位是為了資助女員工圓上車夢。因該名80後女員工一直租屋住，本欲購入北角春秧街的單幢樓，玲玲師傅指單幢舊樓升值潛力不佳，遂透過丈夫何德及該名女下屬的名義，斥資770萬元購入上述單位，各佔一半業權。

麥玲玲平時成日贈人兩句，對下屬更出錢出力幫手上車。（影片截圖）

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據知此單位望避風塘海景，早前叫價1,130萬元，略為減價易手，成交呎價約21,847元。成交價較銀行網上估價高出一成。有指當年玲玲師傅先支付一半樓價即385萬，下屬負責每月供樓約1.6萬元，至2018年11月何德把該單位的半份業權，以440萬元轉售予麥玲玲，由於麥玲玲持有半份業權不足3年，是次轉讓需付半份辣招稅、即約55萬左右。

拍攝《逆天奇案》時玲玲師傅出動勁多私伙，更有價值千萬的鑽戒：