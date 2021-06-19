尋找家香情｜Patrick Sir出身貧困變擁千萬身家　豪宅擁千呎花園

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-06-19 07:30

由Patrick Sir（林溥來）主持的TVB新節目《尋找家香情》將於周日晚播出，節目找來前國家女排隊長孫玥、金像獎音樂人波多野裕介和樂壇小天后Gin Lee等五位移居香港的異鄉人分享他們如何融入香港生活的故事，令人期待。但其實身為主持的Patrick Sir本身的經歷，亦相當吸引！

Patrick Sir擔正做節目《尋找家香情》主持。

現年44歲的Patrick Sir眾所周知是通識科和英文科的補習老師出身，當年打住「補習型男」的稱號入行，口才了得的他很快就成為TVB重用的皇牌司儀之一。Patrick Sir中、小學畢業於名校喇沙，正當以為他贏在起跑線時，但原來他兒時一家六口住在樂富的橫頭磡邨公屋，居住環境狹窄、生活困苦。

Patrick Sir有樣、有學識，仲要有錢，簡直完美。（IG/@patrick_sir_on_air）

自幼家貧靠實力考入名校

即使出身貧困，但Patrick Sir因成績優異靠實力考入名校喇沙，他接受《香港01》訪問曷就講道：「我1-3年班都係讀聖博德學校，考全級第2，有個神父就介紹我讀喇沙，咁就自己考入去。入到去真係大開眼界，因為啲同學好多都係有錢仔，放學有工人孭書包，我就着白飯魚，人哋就着Nike。（有冇自卑過？）初初有少少，但好快就冇啦。」

Patrick Sir並非贏在起跑線，但他的兒子Preemo絕對是。（IG/@patrick_sir_on_air）

投資有道自揭有地產牌

之後他分別在香港科技大學及香港中文大學完成學士及碩士學位。由於他中三開始就為小學生上門補習幫補家計，加上做模特兒的工作，很快已擁有足夠資金創業，成為補習社老闆和私立幼稚園校監。至今擁有千萬身家的Patrick Sir對投資亦有一手，他更透露自己有投資股票、基金和地產牌：「我真係有跟過一個Uncle學樓宇買賣，初初就賺佣金，而家就識睇咩樓有潛力同水位低。」

點撃下圖睇Patrick Sir以近3千萬購入大圍壹號雲頂一個特色戶：

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否認「唔憂做」用心發展演藝事業

對於不少人認為他早已「唔憂做」，他就笑言：「邊度傳返嚟？有排捱呀！不過我覺得個態度都好緊要，永遠唔好覺得夠，但唔好貪，唔好記得自己有啲咩，邊賺錢邊學習。」Patrick Sir稱仍會用心發展自己的演藝事業：「TVB都比好多機會我，除咗主持方面都會陸續拍劇。」

點撃下圖睇Patrick Sir於《愛美麗狂想曲》的演出！

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