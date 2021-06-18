68歲夏玉麟患肺癌四期病情嚴重　劉思希發起眾籌：他的希望很微小

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-06-18 20:05

現年68歲的資深演員夏玉麟於2018年不幸確診肺癌四期，期間更被親友離棄，因無力支付龐大治療費用，只能靠綜援度日。劉思希與夏玉麟因拍攝無綫（TVB）劇集《愛．回家之開心速遞》相識，思希今日（18/6）在社交平台表示夏玉麟的情況嚴重了：「我和演員夏玉麟相識其實由於一場『愛回家之開心速遞』的戲，那次拍攝中，看見他很熟口面，但感覺又不是他，後來才知道他患上了末期肺癌，因化療樣子有所變化了。」

現年68歲的資深演員夏玉麟於2018年不幸確診肺癌四期，期間更被親友離棄，因無力支付龐大治療費用，只能靠綜援度日。（電視畫面）

她續指夏玉麟大部份日子都在醫院急症室度過，正等待醫生批准入住政府資助的老人院，靠綜援生活的夏玉麟連基本前往醫院的交通費用都難以負擔：「他身邊未有至親和子女，無所依靠，上年過年前我造訪了他家，他家中情況比我想像中惡劣，因為自理能力已經有限了。直至現在，他和癌症拼搏兩年多，大部份日子都在醫院急症室渡過，生活已無法自理，正等待醫生批准入住政府資助的老人院，這兩天和他聯絡，知道他情況很差，感覺他也有點想放棄，我衷心希望大家可以支持他一點，他一早已無法拍戲賺取生活費，現時靠綜援，無法煮食，每月數千扣除了日常開支，剩下的錢有時連基本前往醫院的交通費用和外賣的錢也幾乎沒有了。」

思希附上夏玉麟親人的銀行戶口號碼，希望可以眾籌支持他每月吃鏢靶藥：「現時他希望可以吃到鏢靶藥，每個月藥費大約4萬，這對於他來說是非常困難的，像新聞所說的，他曾經是一位綠葉藝人，雖然沒有明星的光環，但也為娛樂圈出過一分力，由於我自己之前曾經有家人也患過肺癌，我很清楚他的痛苦，也很心疼他。善心不分數量價值，希望大家給他一點愛及資助，哪怕是數十元，集腋成裘，這樣便可以支持他每月吃鏢靶藥了。其實有時候他的希望真的很微小，例如聖誕節願望是食一客鰻魚飯，平時可以喝到一罐可樂。這麼簡單的東西對他來說都是奢侈，因為他需要養病治療... 我們在疾病面前都是如此的渺小，希望我們一起出一點善心，給他看到了愛和支持，人間值得！愛是不望回報，愛是永不止息。祝福他，在此替他感謝大家！」

劉思希與夏玉麟因拍攝無綫（TVB）劇集《愛．回家之開心速遞》相識，思希今日（18/6）在社交平台表示夏玉麟的情況嚴重了。（劉思希IG圖片）

夏玉麟接受傳媒訪問時指現時的身體狀況非常差，行路變得很困難，他想試第二代的藥又不夠錢，想入住老人院但醫生未批。夏玉麟不獲社會基構批出資金購買新藥，所以只好籌錢入住老入院以及應付每次來回醫院約300元的交通費，他表示沒有其他辦法才發起眾籌並向大家說聲對不起。