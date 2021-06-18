鬼上你架車｜森美爆商台錄音室有恐怖結界：行極都出唔到走廊

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-06-18 21:30

森美原來遇過唔少靈異事件，當中有唔少都係喺商台發生。（影片截圖）

最新一集《鬼上你架車》 搵嚟森美大講商台靈異經歷，森美表示曾經有傳商台出現結界，事緣係一有位童星出身嘅DJ，有晚做完節目之後打算離開。「由錄音室要經過控制室先可以出到門口，但佢喺控制室推門，發現自己喺控制室，再推又係控制室，來來回回幾次後，佢大叫『唔好玩啦』，再推終於喺走廊 佢出嚟之後望一望個鐘 ，兩點半，即係佢出出入入半小時，但佢感覺無咁耐，呢個就係錄音室結界。」

繼小儀分享商台「忠粉」之後，今集有森美講商台結界。（影片截圖）

森美表示有一次喺錄音室室同鄭家輝做節目時，當佢戴上耳機之後「推咪」接下錄音掣，突然聽到一把男人聲話「唔好嘈啦」。做完節目後，森美向鄭家輝問責，但對方表現錯愕，仲話自己喺佢「推咪」後無講過任何嘢。「聽返重播之後，發現一粒聲都無，只係聽到嘶嘶聲……」森美之後嘅靈異經歷，又係同鄭家輝一齊時遇上。「有次同佢去日本，佢夜晚去搵朋友玩，我就返酒店瞓先，我瞓到一半聽到佢返嚟、有沖涼聲，我當時望一望錶，大概兩點幾，翌日起身我同佢講『你尋晚咁夜，兩點幾先返』佢話『夜？我今朝先返喎』大部份日本人無電車之後，都會留喺書店或者咖啡店，佢話佢點會有可能返到酒店，我聽完真係真係全身雞皮。 」

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