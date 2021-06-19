香港小姐2021｜160萬抖音網紅不幸落選　爆面試苦況：又冷又餓

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-06-19 17:31

《香港小姐競選2021》剛完成第二輪面試，不少話題參賽者都無緣晉級，當中26歲在抖音擁有160萬粉絲的Cherry同樣被foul，她日前就拍片大爆面試內幕，她講道：「我落選了，其實難過了一整晚，感覺讓你們失望了。當天就特別多佳麗，工作人員要求先去換泳衣就去拍照，拍完泳裝照之後就換回自己的衣服去見記者，回到後台工作人員又說要換回泳衣，因為下午4點就要開始面試，見評審團。」

Cherry當日被讚笑容甜美！（資料圖片）

不少網民稱佢揀錯衫！（梁碧玲攝）

她又講道當時等待見評審團的苦況：「五個人一組一組進去面試，因為我是74號，真的超級緊張，坐在裡面完全不知道時間，它沒有任何時鐘，所以在裡面很漫長的等待，當時穿泳衣所以在裡面真的又冷又餓，我以為TVB應該有午餐提供，沒有，絕對沒有，不過幸好在身邊的佳麗姐姐們真的是特別Nice，她們有帶一些小番茄、糖果和巧克力，她們願意分享給你，我就覺得那一刻我真的活過來了。」

點撃下圖睇當日面試情況：

+ 5 + 5 + 5

當見到曾志偉一刻，Cherry直言超興奮：「我從來沒有想過會見到真人版，當我說抖音我有160萬粉絲，他們第一反應就是哇，160萬很多。當時曾志偉先生有問我拍什麼視頻，我當時真的太緊張了，不知道講了什麼，然後連續問了三遍。」

同場加映：香港小姐2021｜參賽者複選火力全開 鬥騷本錢艷壓電視城

點撃下圖睇高清相：