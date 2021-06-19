日日媽媽聲︱王祖藍遭主持逼供囡囡撞破行房點算：我會繼續！

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-06-19 23:25

由余安安、羅敏莊、陳凱琳主持的《日日媽媽聲》今晚（19/6）播出最後一集，由於星期日是父親節，三位主持請來星級父親區永權、楊潮凱、周志康進行大平反，當中更包括首席創意官王祖藍。

三位主持請來星級父親區永權、楊潮凱、周志康進行大平反，當中更包括首席創意官王祖藍。（影片截圖）

為了節目效果，祖藍與節目組當初設計了「大逼供」及「生仔陣痛」兩大酷刑「炮製」星級爸爸，這集主持決定以其人之道還治其人之身。祖藍先接受車輪轉逼供，如「兩個囡囡同老婆跌落水救邊個先」、「點解要個女咁細個做家務」、「點大男人法」等等，其中問到如被囡囡撞破與老婆行房時會如何自處，祖藍先搞笑謂：「我會繼續！就係個女咁細個乜都唔知，咁做乜要停？」隨即惹來主持熱烈討論，祖藍直言大女開始懂得用電話拍片，笑言行事要更加小心。祖藍又謂不擔心女兒將來身高問題，醫生說她們在100人當中是最高的頭十名：「唔使愁，我低頭望佢嘅時間唔係剩番好多。」

之後祖藍接受「陣痛」酷刑，事前「係威係勢」揚言：「一係唔玩，一係破紀錄！」豈料酷刑開始不久，他即大嗌救命，連環露出痛苦表情兼面都青埋。為求脫苦海，祖藍逐一向主持拋出餌誘：「你哋慢慢嚟，我其實可以畀OT你哋。」最後大叫「我唔掂喇」才獲放過，場面搞笑。

豈料酷刑開始不久，他即大嗌救命，連環露出痛苦表情兼面都青埋。（影片截圖）

而楊潮凱、區永權、周志康除了獻唱，更大爆「父親之苦」，楊潮凱自爆「連太太以外嘅人奶都試飲過」，周志康則細訴細女出世時因久久沒有喊聲，令他經歷了人生最緊張時刻。

同場還有方力申帶同方爸爸及方媽媽參與錄影，同小方一樣玩得的方爸爸，恨飲新抱茶恨到出面，自爆曾在交通工具中為小方物色對象，又開出理想新抱三大條件。方爸爸又大爆小方先後帶過唐詩詠、陳瀅及馮盈盈回家，嚇得小方急忙解畫。

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