撻出愛火花｜劇集儲倉兩年激嬲謝霆鋒　曾因「炮轟無綫」受訪爆粗

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-20 23:00

謝霆鋒唯一一套主演的TVB劇集《撻出愛火花》（2000）於近日於深宵劇場時段重播，令大家又有機會重溫霆鋒初出道的樣子，回憶湧現！但其實《撻出愛火花》早於1998年拍畢，並於1998年9月已在海外播出，直至2000年才正式在TVB「首播」，集數更比海外版本少了五集。

1998年的謝霆鋒。（截圖）

其實當年謝霆鋒曾因為《撻出愛火花》遲遲未播而感到不滿，更曾有報道以他「炮轟無綫」為題大做文章，對此，霆鋒比起作品慘變「倉底」更加憤怒，曾經在一次傳媒訪問中埋怨記者：「講兩句就話我炮轟！我依家唔識講嘢啦！講咩都畀人『Ｘ』！拍MTV又話我溝女！趕時間走人又話我拂袖而去！做到冇曬癮！」之後又透露自己身邊的作人員亦受連累被「高層」詐型，表示「連幫我做嘢啲人都畀人『Ｘ叉』。相反，謝霆鋒亦表示自己沒有「炮轟無綫」。

不過當年TVB推出《撻出愛火花》的反應相當熱烈，事隔約1年就於2001年6月底中午時段重播，及後2003年3月又再於下年時段重播，證明《撻出愛火花》的重溫價值。而事隔18年，TVB近日於深宵時段再重播《撻出愛火花》亦掀起了網上討論，劇中招技「風火山林」亦成為永遠的經典，如此有質素的作品，亦難怪霆鋒當年會心急想劇集盡早在香港播放！

呢招「風火山林」非常經典！（截圖）

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