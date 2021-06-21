姚焯菲回應父母為女兒擲二千萬買豪宅：我自細都住嗰間屋，冇搬過

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-06-21 01:10

無綫（TVB）選秀節目《聲夢傳奇》近日進入白熱化階段，其中以14歲姚焯菲（Chantel）和16歲炎明熹（Gigi）風頭最勁，Chantel演唱的一首《戀愛預告》於Youtube創下逾二百萬點擊率，評判Eric Kwok（郭偉亮）更稱讚兩人均才華橫溢。

Chantel今日（20日）出席TVB節目《開心大綜藝》，問到家人是否支持她進入娛樂圈，她坦言：「無論我做咩佢哋都好支持」，又表示現在學業行先，「想唱歌比賽、考試、兩樣都做好。」

Chantel透露下次比賽歌曲是抒情歌。（梁碧玲 攝）

她透露下一首比賽歌曲將會是抒情歌。早前Chantel的寓所在節目中曝光，有指父母為女兒能夠就近上學而豪擲2000萬，搬到學校附近居住。Chantel回應則指：「其實我由細到大都住嗰間屋，我冇搬過。」最近亦有報道指TVB有意與她簽5年基本藝人合約，問會否有興趣踏入娛樂圈，Chantel直言：「要問吓爸爸先。」

點擊看姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）同鍾柔美（Yumi）靚相：

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聲夢傳奇｜姚焯菲14歲參賽未算最年輕 鄭秀文只得16歲已一鳴驚人