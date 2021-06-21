Mean Talk｜袁偉豪爆唔想同黃智雯合作：拎完視帝視后兩年冇嘢做

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-06-21 13:39

《刑偵日記》劇中一眾演員包括王浩信、袁偉豪、黎諾懿、黃智雯、菊梓喬及戴祖儀近日齊亮相《開心大綜藝》「Mean Talk」為新劇宣傳。（IG：tvbcomhk）

TVB新劇《刑偵日記》將於下星期一（28日）播放，劇中一眾演員包括王浩信、袁偉豪、黎諾懿、黃智雯、菊梓喬及戴祖儀齊亮相《開心大綜藝》「Mean Talk」為新劇宣傳。

主持人江美儀及林盛斌（Bob）表示來到這個節目，一定會問比較Mean的事情，其中要浩信選擇回答的題目時候，他選擇了拍《刑偵日記》時候遇過「大細超」的待遇，浩信說：「我試過有一個同事好鍾意同女仔玩，我一同佢講嘢佢就會點呀點呀，（男同事叫咩名）唔開名啦。」浩信續說這名男演員是不在場的，美儀繼續追問那到底是誰，若不開名字，那為何要上「Mean Talk」，浩信勁掙扎到底說不說，最後他透露英文字開頭是W。

輪到袁偉豪的時候他選擇了劇中最唔想合作的演員是誰，袁偉豪坦承是黃智雯：「佢唔黑人憎，佢戲好好，對同事朋友都好好，不過早兩年同佢拎完啲雙料視帝視后之後呢兩年好差，冇嘢做。」，黃智雯在旁急回答「你結咗婚」，但是袁偉豪自嘲，因為外界一直指他是娶了有錢女便可以不用工作，他說：「其實個個都以為我結咗婚唔使做，我唔使做咁我今日嚟做咩，同你Mean Talk呀。」

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