Edan@MIRROR相簿搵爸爸照片驚見羅家英　又光頭又有戴眼鏡極似樣

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-21 15:30

男團MIRROR成員Edan（呂爵安）一向是個零包袱的偶像，經常在網上及綜藝節目上大放笑料，連粉絲都忍不住叫他「執番偶包」。昨日（21日）適逢父親節，Edan亦不忘搞笑本色出賣爸爸，更大膽到連家英哥（羅家英）都敢玩！

Edan於父親節亦不忘大放笑料！（Instagram：@edanlui）

Edan在Instagram發文表示，昨晚打算在手機中的相簿尋找爸爸的照片，卻見到手機將家英哥的照片誤認為爵爸，更彈出「這是『Dad』嗎？」的字眼：「我就喺相簿人物到㩒老豆個樣，睇吓有咩相有佢，點知一㩒入去，我見到家英哥！睇嚟我部手機撈亂咗我老豆同家英哥！」只見照片中的爵爸和家英哥同樣光頭，而且又同樣有戴眼鏡，連手機都認證兩人似樣！

Edan手機將家英哥的照片誤認為爵爸，更彈出「這是『Dad』嗎？」的字眼。（Instagram：@edanlui）

手機將兩人撈亂。（Instagram：@edanlui）

Edan之後亦跟爸爸講愛的宣言：「爵爸父親節快樂，打開相簿先發覺好耐冇同你影相了，亦都好耐冇見了，希望快啲可以見到你，愛你！」搞笑中帶點溫馨，粉絲紛紛留言祝偶像的爸爸父親節快樂，當中亦有不少留言叫Edan帶家英哥和爸爸認識認識：「家英哥，爸爸，你 一齊影相。應該會變3代同堂照」、「爵爸與家英哥傻傻分不清」、「真係幾似樣喎」。

Edan和家英哥兩年前去台灣合作拍旅遊節目。（Instagram：@edanlui）

這才是Edan的爸爸！（Instagram：@edanlui）

覺得Edan的爸爸更像台灣資深演員顧寶明！（《公主小妹》劇照）

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