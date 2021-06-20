韓韶禧《夫妻的世界》後再拍大尺度場面　新劇坐宋江大髀激吻

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-20 23:30

現年26歲的韓國新生代女演員韓韶禧（前譯：韓素希）去年在狗血劇《夫妻的世界》中飾演「最美小三」呂多景而爆紅，近日她擔正與《Sweet Home》男主角宋江合作主演漫畫改編的新劇《無法抗拒的他》，雖然劇集於昨晚（19日）首播僅得最高2.5%的收視，但卻憑下集預告中的床戲引起外界極大關注，由於劇集將部分場面列為「19禁」，因此更令人期待下星期播出的場面有多大尺度。

韓韶禧與《Sweet Home》男主角宋江合作主演漫畫改編的新劇《無法抗拒的他》於昨晚（20日）首播，香港觀眾可於Netflix收看。（Instagram：@jtbcdrama）

韓韶禧過去在《夫妻的世界》中曾與年長18年的朴海俊上演連場大尺度演出，雖然今次與宋江主演的新劇由同名漫畫改編，卻並非走純情路線。劇情講述女主角劉娜比（韓韶禧 飾）不相信愛情但又想談戀愛，將與覺得談戀愛麻煩但又喜歡跟女生曖昧的男主角朴宰彥（宋江 飾）發展一段有性無愛的關係。兩人在第一集認識，想不到在下集預告中已經發展迅速，兩人在屋內除了上演激烈吻戲外，韓韶禧更整個人坐在宋江的大腿上，而宋江的雙手更放在韓韶禧的屁股上兼用單手脫去對方的鈕扣，看到觀眾臉紅心跳，大呼下集尺度大開非常害羞！

韓韶禧和宋江將在劇中發展一段有性無愛的關係。 （《無法抗拒的他》影片截圖）

韓韶禧和宋江關係迅速升溫。（《無法抗拒的他》影片截圖）

兩人於下集預計上演「19禁」場面，令人期待。（《無法抗拒的他》影片截圖）

+ 3 + 3 + 3

韓韶禧去年憑《夫妻的世界》爆紅，雖然在劇中因為勾引有婦之夫的男主角而令觀眾看到對她恨之入骨兼被封為「最美小三」，亦無阻她成為廣告寵兒，甚至一連成為兩部劇的女主角，更有傳她即將有望與搭檔朴敘俊，上位之路相當順利。

韓韶禧於《夫妻的世界》中曾與年長18年的朴海俊上演連場大尺度演出。（《夫妻的世界》劇照）

點擊重溫韓韶禧在《夫妻的世界》中的大尺度演出：

+ 12 + 12 + 12

按圖睇更多韓韶禧靚相：