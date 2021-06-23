桂莉芙柏德露與Chris Martin離婚變好友　夥未婚夫+前夫女友4人行

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-23 10:30

男女之間分手後常連朋友都做不成，然而對奧斯卡影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）來說，雖然和Coldplay主音Chris Martin的婚姻早已成過去，好在離異後彼此反倒變成像是家人，桂莉芙柏德露受訪稱Chris Martin就有如她的兄弟，因此和她的現任丈夫Brad Falchuk還能同桌共餐、歡聚一堂，甚至她與Chris Martin所生的一子一女也習慣樣的超級大家庭，過往她就曾在父親節時發布兒子Moses，和親爸、繼父的3人合照，所有人臉上都帶著笑容，沒有任何的不愉快。

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桂莉芙柏德露這種「大家庭」理論，甚至擴及到Chris Martin的女友—《格雷的五十道陰影》（Fifty Shades of Grey）女主角Dakota Johnson身上，Dakota Johnson與桂莉芙柏德露都來自重量級的演藝世家，彼此成長的經歷很有共通話題，所以現在她和Chris Martin也常常能和桂莉芙柏德露、Brad Falchuk一起結伴旅遊，毫無芥蒂，旁人看了只有佩服。

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