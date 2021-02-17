新冠肺炎｜「小辣椒」桂莉芙柏德露自爆確診　常疲倦兼感到迷糊

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-17 14:45

曾出演Marvel超級英雄片的奧斯卡影后「小辣椒」桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）今年48歲，她近日在網上自爆去年初曾確診新冠肺炎，指出新冠肺炎令她感到疲勞和出現腦霧現象（Brain Fog）在1月初的測試中，顯示體內炎症水平很高。

桂莉芙柏德露近日自爆確診新冠肺炎。（桂莉芙柏德露IG）

近日桂莉芙柏德露在網上提及自己於去年初曾確診新冠肺炎，曾經歷一段漫長的治療期，現時學懂了更加珍惜健康，她續指出自己有搵過專屬領域頂尖的專家求醫，不過醫生解釋她的康復之路將比平時會更漫長。

腦霧現象（Brain Fog）即是在大腦中似有層迷霧壟罩一樣，想不清楚、搞不清楚，迷惘迷濛，原本很會的事做起來超不順手、原本記得的一時間又想不起來。

桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）確診後非常注意飲食方面，多數都會自己煮。（IG@gwynethpaltrow）

桂莉芙柏德露自患病以來，非常關注飲食方面，堅持清淡健康且避免糖和酒精，她：「所以我一直在做很多菜式，其中有些真的很美味，前幾天我煮了扇貝，用培根醋汁煮了蘆筍等等，而且在我的食譜中會使用很多椰子氨基酸，同時正在服用補充劑來以改善腸道健康，我所做的一切都感覺很好，就像是送給身體的禮物一樣。」

桂莉芙柏德露外出都會戴好口罩。（Gwyneth Paltrow IG）

此外桂莉芙柏德露每日早上都會鍛煉，接受紅外線桑拿，都是為了早日康復，更會對皮膚有好處，而且她希望加倍關注皮膚護理，好讓人們將2021年定為永遠不需要化妝的一年。