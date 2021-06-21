識貨︱陳自瑤被狠批爆喊　顧客代表狠批：真係成分鐘都唔知你賣乜

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-06-21 15:00

由鄭裕玲（Do姐）帶領兩名小鮮肉鄭衍峰及孔德賢主持的真人競技綜藝show《識貨》今晚播放。

今天（21日）TVB晚十時半將播出真人競技綜藝show《識貨》，由鄭裕玲（Do姐）帶領兩名小鮮肉鄭衍峰及孔德賢主持以及會有八位「見習主播」陳自瑤、黎諾懿、陳嘉佳、何遠東、黃建東、蔡國威、路芙及黃頌明需要在完全沒有劇本的情況下，靠口才、急才及轉數等說服現場觀眾購買其推銷貨品！而出名要求高的Do姐會即場給意見外八位「見習主播」，另外現場會有顧客及商家評審團會根據藝人表現即場進行批評及讚賞。節目其中一個特色是每集四名成績最好的「見習主播」，均能以爭取回來的最低價即場比拼賣貨鬥銷量，務求令觀眾「睇到正嘢之餘，仲要買得到」。

早前在《好聲好戲》中奪冠兼贏盡好評的陳自瑤（Yoyo）為了挑戰自己，也有報名參賽，不過壓軸出場的她由於太緊張，全程非常害怕，因此未能在限時內完成完整的Presentation，最後遭顧客代表狠批：「真係成分鐘都唔知你賣乜，平時見到咁我係會『碌』走你。」

出師不利的YoYo除淚灑鏡頭前，返回後台亦繼續崩潰爆喊兼自責：「我真係做得好差，我諗我好多年都冇嗰種挫敗感。唔係我強項，真係唔知點算，對自己好失望。」由於YoYo表現激動，Do姐亦有出言安慰。

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