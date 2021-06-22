專訪｜梁嘉琪經歷兩次生意失敗向嚴崇天偷師：好在損失唔係好慘重

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-22 08:00

2020年，梁嘉琪離開TVB，結束13年賓主關係，其後一年幾乎絕跡幕前。直至2021年年初，梁嘉琪重返幕前為港台電視31主持《週末8點半》，及後在5月重返「娘家」開電視（即有線電視的免費頻道）主持節目《關於早餐的一些事》； 2018年，有「有線末代主播」之稱的嚴崇天離開從事10年的有線電視，之後曾參與過TVB節目，亦開設「帶貨平台」，早前在2021年5月重返「娘家」開電視（即有線電視的免費頻道）主持節目《關於早餐的一些事》； 同樣的娘家、同時「返娘家」，梁嘉琪與嚴崇天最相似之處，是大家在藝人身份以外，都是一位老闆。 場地提供：Mini hotel Causeway Bay 服飾：K times 2（梁嘉琪） 化妝：Soie Ip（梁嘉琪） 髪型：Terrence Chan @ HAiR（梁嘉琪）、Yashi leung @ DAK salon（嚴崇天）

師姐梁嘉、師弟嚴崇天在《關於早餐的一些事》重逢。（陳順禎攝）

兩嘗生意失敗

離開TVB之後，梁嘉琪雖然沒有演出作品，但仍然有經理個人社交網站，亦「再創業」做老闆娘，其服飾生意愈見有聲有色，是「休息」期間的主要收入來源：「我哋個Brand係2019年已經開始咗，但嗰時我同我拍檔都各自有正職，好現實地，我就唔會放咁多時間落去，但上年因為疫情，成個世界都好似停頓咗咁，所以我哋就索性放多啲時間落去計劃公司嘅嘢。」

然而，在今次的成功背後，嘉琪其實背負著兩次的生意失敗，約於7、8年前，她就與友人合資開小食店初嘗失敗滋味：「事源係因為我好鍾意食一間韓式小食，食到嗰個老闆終於都有一個特許經營，咁我就即刻同朋友夾份去做。但因為當時我哋係開實體鋪，最後都敵不過個租金，雖然當時係好雄心壯志，但到租約完咗都係捱唔住。之後都曾經試過做首飾生意，但最後都係……好在個損失都唔係好慘重。」

藝人經商之道

對於自己兩次的失敗，嘉琪深感內疚，一邊抱怨自己宣傳乏力，亦慨歎自己作為藝人從商的困難，知名度仿佛變成是一種阻力：「我成日覺得，我啲嘢未真係做得好呢，我真係唔夠膽話畀人聽，因為我哋（藝人）要去攞人哋第一個吸引力係容易，但人哋亦都會有一個高啲嘅要求去對待你嘅產品或者係服務，所以之前我好多時都係未過到自己嗰關，未夠好，未夠膽大鑼大鼓話畀人聽。」

在旁聽著的阿天甚有同感，而且很有心得：「有啲人做生意，做咗十成只會話畀人聽六成，咁樣先會成功、長遠。」現時阿天與友人經營帶貨直播頻道，而且與一普遍「直播主」最大分別，是他們會在一間位於商場的地鋪內進行直播，非常坦蕩蕩，不過此舉同時非常奏效，而且成績理想，吸引到途人目光，早前更曾邀請到李司棋及黃芷晴等圈中好友前來撐場。「高調唔代表好事，高調會引嚟Haters攻擊，我都失敗過幾次先成功啦！」

梁嘉琪做生意的概念獲阿天認同，很有共鳴。（陳順禎攝）

主動搵食

要數藝人從商，嘉琪與阿天並非第一人，亦絕對不是最成功 ，但二人之所以有「創業」的念頭，是源於從事幕前的不穩定性，阿天就過去一年多的疫情大吐苦水：「喺疫情之前，我真係試過一個月接足廿幾卅單MC工作，講真，真係賺到笑，就算我唔係一線嘅，都叫密食當三番嘛！但我今個月做廿幾單，但下個月會唔會呢？」嘉琪附和說：「幕前呢個行業真係太被動，所有嘢都係等待機會，但創業嘅話，好多嘢我都可以好主動去做。」

至於幕前工作，嘉琪仍然很享受，亦會把握每一次演出或主持的機會，而且尤其重視工作有興趣與否，正如今次「返娘家」主持《關於早餐的一些事》一樣：「我而家嘅心態，可能大家會覺得好奢侈，我係追求我想做嘅嘢，多過喺眾人眼中係咪最好嘅機會。」

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後記：

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自從梁嘉琪「返娘家」的報道見街後，不少觀眾都誤會嘉琪重返TVB，仿佛忘記她其實是有線出身，對此，嘉琪不覺反感：「可能近期大家對我嘅印象都係『是非精』，反而因為大家唔記得我有拍劇，我有啲失落。不過又老實講，我離開咗Cable（有線）都已經十幾年，咁都好難怪大家會忘記咗。不過如果大家都記得我係是非精，咁最起碼，我都有一樣嘢係喺我演藝生涯上畀人記得，總好過大家都唔記得咗我做過啲咩。」

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