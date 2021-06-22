蔡思貝直認曾被問價公開短訊內容　揭入行辛酸曾住二百呎瞓碌架床

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-06-22 14:14

由林盛斌（Bob）、江美儀主持的無綫（TVB）綜藝節目《Mean Talk》自播映以來話題不斷，今晚（22/6）播出的一集請來情同姊妹的蔡思貝、何雁詩及賴慰玲，三女除大爆好友陳瀅不為人知的「Mean」面目外，更分別為自己及身邊人「大平反」。

最新一集請來情同姊妹的蔡思貝、何雁詩及賴慰玲，三女除大爆好友陳瀅不為人知的「Mean」面目外，更分別為自己及身邊人「大平反」。

蔡思貝直認曾被問價

句句到肉的Bob直指思貝入行七年共有十五單緋聞，談到被封「姣精」，思貝坦承不開心：「始終都唔係讚，但我覺得有原因嘅，頭幾年我真係唔太識（避忌），當係跌一下上一課。」美儀又追問思貝千萬買車買樓等忽然富貴傳聞，賴慰玲、何雁詩即力證思貝是慳慳埋埋才有今天，連阿Bob亦幫口謂：「有次見到佢，嘩！你話晒蔡思貝吖，你不如換過架車，佢嗰架車係Cheap到拎去劏都未必值三、四千。」思貝聞言即忍不住落淚：「有啲人辛酸會公諸於世，我唔係咁，我懶係有骨氣。我一路以來無論傳媒講乜，我一次都冇澄清過，我一路專注工作，冇人知道所謂女一住二百呎瞓碌架床。」三女又揭露「娛樂圈問價」事件，期間思貝拿出手機向主持展示前一天收到的問價內容，並透露最高試過被問價200萬。

句句到肉的Bob直指思貝入行七年共有十五單緋聞，談到被封「姣精」，思貝坦承不開心。

丁子朗封湯洛雯女神

而昨晚播出的節目，丁子朗意外曝光與心目中女神湯洛雯的一段「關係」。子朗憶述當年拍劇由於不斷NG，遭幕後冷嘲熱諷，湯洛雯見狀即伸出援手謂：「新人係咁架喇，佢第一次拍劇咋。」語畢更捉著子朗在廠行了一圈。美儀隨即追問：「點解唔追佢？」子朗「坦白從寬」：「我有約過佢睇戲架，但最後冇Physically咁出嚟睇，係Facetime一齊睇，因為有嘢請教佢。」主持再逼供子朗何不直接展開追求，子朗傻氣地表示：「冇幾耐佢就同馬明（馬國明）喇，我唔係追佢心態。」遭美儀斬釘截鐵反駁：「你唔使兜喇，你九成九想追佢！依家輸咗先話冇！」十分搞笑。

子朗憶述當年拍劇由於不斷NG，遭幕後冷嘲熱諷，湯洛雯見狀即伸出援手。