安樂蝸｜林穎彤到訪785呎屋花65萬裝修型格　封晒成個窗變書櫃

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-06-23 09:00

J2台最新一集《安樂蝸》由主持林穎彤（Bella）和嘉賓陳國麟到訪一間實用面積785呎的單位，屋主喜歡黑、白、灰色，但同時又想家裏能帶給子女溫暖的感覺。

單位光猛又簡約。（電視截圖）

單位的客廳以白色和灰色為主，露台處加了落地玻璃拉門，所以勁光猛，電視後有特色牆。飯廳亦有改動，餐桌旁原本是一個天井窗，設計師將它封去，改成大書櫃，上方加設活動氣窗，不過，將整個窗封去不是人人都喜歡。

餐桌旁原本是一個天井窗，設計師將它封去，改成大書櫃，上方加設活動氣窗。（電視截圖）

主人房方面，主要用黑、白、灰色加木紋色，型格又溫暖，充份利用窗台空間放床，騰出地方放大衣櫃。小朋友房同樣有利用窗台放家具，房門改成內趟門，增加活動空間。囝囝房一樣以黑、白、灰色加木紋色為主，加上升高地台，增加儲物量。廚房是長形，以黑和白色為主色調，感覺型格。單位的設計連裝修費是65萬，陳國麟喜歡客、飯廳夠簡約，又有大書櫃可以收藏書本。Bella就喜歡單位用黑、白、灰色的型格，加上木色增添溫暖感。

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