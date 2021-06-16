香港小姐2021｜「翻版楊采妮」IG相勁標青　清純大方極有冠軍相

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《香港小姐2021》在周三（16日）舉行次輪面試，入圍的參賽者將會入TVB面試。當中不少參加者在首輪面試已非常「標青」，其中的Carina Leung有第一次見傳媒時已被封為「翻版楊采妮」，她給人的感覺極有氣質，且外表非常清純，兩次面試也以斯文大方的連身裙示人，加上甜美的笑容，的確有點楊采妮年輕時的影子，同時也有傳媒指她似麥明詩和菊梓喬等靚女。

Carina有「翻版楊采妮」、「健碩麥明詩」等稱號。（資料圖片）

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楊采妮出道初期有「玉女接班人」之稱。（視覺中國）

現年26歲的Carina從事市場部工作，笑起上來非常甜美，第一次面試已被視為大熱之一。她在次輪面試接受傳媒訪問時，表示會調整好心情和練習如何笑。被問到似楊采妮一事，她坦承也有人跟她說過，又感謝大家讚她是大熱之一，不過就覺得自己有不足之處，會努力減肥。查看Carina的IG，只得一千多人follow，甚有素人的感覺，大多是旅行風景相，和少量打卡相，不過張張都好靚，也拍得頗有水準，加上她大方的穿搭，甚符合「港姐」一直以來的形象，故Carina隨時有機會入三甲的！

點擊下圖看更多Carina的IG相︰

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