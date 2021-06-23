陳展鵬獲TVB安排同時演三劇　偕視帝馬國明齊搶收視

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-06-23 01:15

陳展鵬擔演的無綫（TVB）劇集《逆天奇案》收視和口碑都不俗，他頓時升級為TVB的「收視福將」。前晚劇組人員舉行慶功宴時，副總經理曾志偉都有前往支持。

《逆天奇案》由陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黃智賢主演。（影片截圖）

據悉，TVB為了搶收視，眼見陳展鵬氣勢強勁，故安排他參演文偉鴻監製的新劇《隱形戰隊》，又安排他在不同劇集擔演「特別」演出，包括拍攝中的邵氏劇集《廉政狙擊》，以及張振朗與高海寧擔演，即將開拍的《童時愛上你》，為劇集增添睇頭。

馬國明近來努力於內地商演。（IG：@kennethmkm）

另外，據知有傳《隱形戰隊》一直都是文偉鴻監製的《超能使者》班底再度合作，包括陳展鵬、陳山聰、唐詩詠、劉穎鏇等人。不過有指近日TVB變陣，安排馬國明做男主角，兩大視帝在劇集中過招。文偉鴻受訪表示會安排陳展鵬擔演一個全新的特別角色。問陳展鵬原屬的角色是否由馬國明頂替時，他坦言劇集一直都有馬國明，陳展鵬只屬客串演出。

陳展鵬被問到是否公司安排他同拍三劇搶收視，他表示一切都是公司安排，現在有工開已經很好，故不怕辛苦。

《逆天奇案》收視口碑均佳。（影片截圖）

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