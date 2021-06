撰文: 邱愛霖 最後更新日期: 2021-06-23 01:40

31歲簡淑兒(Jessica)和《衝上雲霄大選》冠軍麥大力昨日(22日)被傳媒撞破街頭纏綿接吻,有指二人已秘密拍拖兩個月。簡淑兒接受《香港01》查詢時表示:「感情事低調處理,多謝大家嘅祝福同關心。」

而麥大力答覆傳媒時表示:「We met on set filming together & developed over time. Thank you for your blessings & concerns, really appreciated!(我哋喺拍攝嘅時候相遇,並隨住時間嘅推移而發展。多謝你的祝福和關心,非常感激!)」

有報導指簡淑兒與麥大力秘密拍拖2個月。(IG:@kan_jessica)

