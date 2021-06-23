鍾培生不滿林作借「佛祖」Kirsten抽水︰踩一腳消費去呢個女仔

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-06-23 19:58

林作與鍾培生的拳賽9月才上演，不過二人不時一同上節目，例如早前一同上無綫節目《Mean Talk》做嘉賓等，令外界質疑他們上演的是一場戲，但鍾培生多番否認。日前，鍾培生於鄭裕玲（Do姐）主持的節目《口水多過浪花》中接受訪問，除了談及自己的電競事業，又再次講到了林作。

Do姐請到話題性十足的人物鍾培生於節目做嘉賓。（IG@do_do_cheng）

鍾培生再談及跟林作對對方開始看不過眼的始末，Do問鍾培生︰「同林作咁多宣傳，會唔會見到佢順眼啲？」鍾培生說︰「唔係啊！愈睇愈唔順眼！」他解釋道︰「即係好似近日有個足球員，佢休克咗，佢又抽水。跟住啱啱港姐，佢就去笑人哋，可能嗰個女仔（意指有「東涌羅浩階」之稱的Kirsten），普遍香港人，好多喺網絡上嘅留言係笑緊佢，話佢似男人，似男明星，林作係去踩一腳去消費呢個女仔，我覺得呢啲係好反感嘅嘢嚟，但係既然都9月打，冇咩嘢好講，我由Day1到而家都講，我會打爆佢個嘴，呢樣嘢都係會發生。」對林作種種的不滿，他覺得應該要在擂台上解決。

林作和鍾培生將會打拳賽。（資料圖片）

再講到鍾培生人生接下來想完成的願望，他表示自己很多事都未做到，很多事都想做、想學，「好想結婚生仔」，Do姐問︰「30歲咋喎？偏早喎。」他表示要「修身齊家」，Do姐又問他家裏會不會給他壓力，催他結婚和傳宗接代，繼承家業，他說︰「咁又完全冇，因為我爸爸媽媽好早婚嘅，所以成日都叫我唔好咁早結婚，我每次都話想早婚，佢每次都叫我唔好咁早結婚，但係我自己就覺得緣份整定嘅，邊個係你老婆邊個係你小朋友，一早整定嘅，我係想結婚生仔。」

部分網民對於Do姐請鍾培生做嘉賓好不滿。（IG截圖@do_do_cheng）

鍾培生在訪問中雖然大部分時間都談自己的事業和理想，不過依然惹大量網民的不滿。事關Do姐在IG貼出跟鍾培生的訪問和合照，極多網民留言反對Do姐請他做嘉賓，紛紛表示︰「一個拉低Do姐節目質素嘅嘉賓」、「幾時變到咁低質」、「一聽到立即熄機！」、「真係第一次聽到燥底要轉台」等等，看來網民們都好激動。

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