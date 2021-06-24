慾罷不能｜饑渴參賽者比首季更狂野　5大美女誘惑肌男：要食咗佢

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-24 20:30

Netflix真人騷《慾罷不能》（Too Hot to Handle）去年4月播出後成功掀起熱話，除了在外國Hit爆，更登上香港Netflix點播排行榜首位。相隔1年多，第二季終於回歸。今季10位參賽者除了比首季更靚更型更饑渴，當中更有人是律師、運動員、模特兒！

第二季即將於6月23日上架，不過只會播4集，其餘6集就會在6月30日播出。（Netflix）

第二季玩法跟上季一樣，節目邀請了10位飢渴俊男美女，去到英屬特克斯與凱科斯群島（Turks and Caicos Islands）度假村參與「禁慾之旅」。所有人在一個月內都不准發生任何形式的性行為，就連接吻或自行解決都禁止，成功過關的話就能奪得10萬美元的獎金（約77萬港元）。如果參賽者在互相了解的活動期間破戒，獎金就會按親密程度扣減。

+ 6 + 6 + 6

值得留意的是今季10位參賽者去到拍攝場地時還不知道自己正參與《慾罷不能》，當人工智能助理主持Lana揭開真相時，眾人瀕臨崩潰邊緣，情況相當搞笑。不過比起首季，今季的參賽者更高質，頭兩集已經出現大量情慾畫面，尺度更誇張！現在就為大家盤點一下10位型男索女。

Emily

27歲的Emily來自英國，是一位模特兒。本身在Instagram已經有5萬個Follower，不過節目播出後，有網民爆Emily園本膚色很白，近年刻意將自己打扮成黑人的人，更把皮膚變黑及豐唇。她在節目中跟Cam展開了情慾交流，在不足1日已經犯規連累所有人被扣錢。

+ 6 + 6 + 6

Kayla

26歲的Kayla來自美國佛羅里達州，兼職調酒師及模特兒，是菲律賓美國混血兒。Kayla在節目中比較被動，頭4集都沒有看中任何男參賽者，但靠甜美的笑容吸引到健身教練Peter及Robert。

+ 3 + 3 + 3

Marvin

來自法國巴黎的Marvin現年26歲擁有27萬Instagram follower，是所有參加者中最多的一位。在擔任模特兒和網紅之前，是為半職業籃球員，更勇於金融碩士學位。在節目中他跟Chase成為了好兄弟，亦跟Melinda為一對。

+ 9 + 9 + 9

Chase

身為職業美式足球員的Chase參加節目前，在TikTok已經擁有100萬粉絲。他在節目中被Carly派綠帽，而跟Marvin成為好友，至今兩人亦不時在Instagram或TikTok拍片。

+ 4 + 4 + 4

Melinda

28歲的Melinda來自美國紐約，是一位模特兒，成為不少品牌拍攝硬照。Melinda靠真性情成功吸納大批粉絲，是所有女參賽者當中最多IG Follower的一位。她在節目中跟Marvin為一對，有很多觀眾都好奇兩人限時是否還在一起。

+ 5 + 5 + 5

Larissa

來自紐西蘭的Larissa被封為「Francesca 2.0」，她在節目自我介紹時承認整容及隆胸，膠面程度同首季的話題女王Francesca有得揮。雖然看起來Larissa的樣子有點蠢，身為律師的她卻聰明得很，更非常懂得遵守節目遊戲規則。

+ 5 + 5 + 5

Cam

24歲的模特兒Cam來自威爾斯，在節目中不停犯規，更聲稱數天沒有進行性行為而導致下體腫脹，需要犯規來舒緩痛楚。節目頭4集跟Emily為一對，但因為看到有新參賽者加入見異思遷而傷透了Emily的心，被網民封為新一代渣男。

+ 4 + 4 + 4

Peter

貌似Cillian Murphy的健身教練Peter只有21歲，是眾多參賽者中年紀最細的一位。他瘋狂愛上Melinda，看似毫無殺傷力，但發現Melinda跟Marvin出現問題，竟然乘虛而入，非常狡猾。

+ 3 + 3 + 3

Carly

來自多倫多的模特兒Carly在節目中跟Chase是一對，但因為貪玩及肉食的性格而跟Peter親熱，令Chase非常反感。經常扮成鄰家女孩的Carly實際上非常饑渴，更曾表示自己過往每次認識異性都是為了一夜情。

+ 4 + 4 + 4

Nathan

27歲的Nathan擁有金髮藍眼睛及完美的肌肉，更是Channing Tatum創立的Magic Mike脫衣舞團的其中一員。他不是在節目中大騷脫衣舞技，可惜頭4集還未跟任何女參賽者配對到。