台灣疫情｜TWICE子瑜透過陶晶瑩捐50個PAPR抗疫　網民讚人美心善

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-26 00:30

台灣女星賈永婕日前公布台灣捐助醫療器材的隊友名單，其中赫見南韓女團TWICE的成員周子瑜，她透露對方是透過陶晶瑩轉達希望能為台灣做些什麼，一口氣就捐了50台PAPR（動力濾淨式呼吸防護具），以賈永婕公布的一台價格28000元計算，約花費140萬。而回顧陶晶瑩和周子瑜的緣分，其實早在2020年便結緣。

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李李仁在2020年1月出席公益活動時，曾在記者會上提到女兒的偶像是TWICE，夫妻倆透過關係，認識了周子瑜的父母，一家人曾到子瑜台南老家的咖啡廳拜訪，女兒因此得以和偶像視訊。

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今年2月，陶晶瑩和李李仁一家再度造訪子瑜老家的咖啡廳，在Instagram分享的影片中，正在為李李仁刮痧的周爸爸罕見入鏡，顯見兩家的私交。這次台灣疫情升溫，子瑜主動表示生日願望是想為台灣貢獻一份心力，透過陶晶瑩找上賈永婕捐贈，被讚人美心也美。

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