台灣疫情｜小S捐「救命神器」助抗疫　網民批大S言論「扯後腿」

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-14 16:33

台灣疫情嚴峻，有醫院出現醫療器材短缺的問題。台灣女藝人賈永婕宣布，她近日募集了342台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），即當地醫護俗稱的「救命神器」，價值逾9千萬新台幣，其中藝人小S（徐熙娣）也有份捐贈。 由於大S（徐熙媛）近日發表「蔡！屠殺我們」等言論，引起關注，網友隨即將小S與大S比較，批評大S「扯後腿」。

據早前報道，賈永婕透露捐贈者名單，其中包括藝人小S、范范黑人夫婦、于美人、曾寶儀和鍾欣凌，還有不少企業也熱心響應，包括富邦集團董事長蔡明忠捐贈110台、星宇航空創辦人張國煒捐贈20台等。

小S事後也在Facebook表示：「能盡一份力是我們的榮幸！謝謝永婕邀請我加入這麼有意義的活動，妳真的很棒！醫護人員加油，患者加油！」

6月12日凌晨，大S先是連發兩則IG限時動態，第一則稱「我的微博被封鎖了，IG也被停更了！我只想說：我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們。」這則限時動態後來被刪除。第二則限時動態稱「這算是集體屠殺吧！」在清晨約6時左右，她又發出一則限時動態稱，「那個…微博跟IG都沒問題…本人手殘不會用…但狠話是保留的奧！」

大S語出驚人後透過經紀人回應稱， IG上的文字想表達的是：「現在全台灣2300萬的人民什麼時候才能打到疫苗？！我們不是白老鼠！我們的命也是命！」

小S捐贈高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）並在Facebook留言後，有網友拿姊妹倆來做比較，在她帖文底下批評「希望大S如果不做，也不要扯後腿！謝謝小S」。對此，小S忍不住跳出來替姊姊說話，回應：「其實我姊做很多善事，她是好人！」

網友留言又說到，「不需要去扯大S，謝謝小S對台灣的付出」、「 停止口水，齊心抗疫才是」、「你怎麼知道人家沒捐？說不定人家不公布啊」等等。