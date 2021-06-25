Coffee林芊妤與工人真情對話講到喊　被讚好僱主：已經好似一家人

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-06-25 17:45

林芊妤Coffee誕下囝囝後，日常生活靠工人姐姐幫忙。（@IG：@coffee89921）

早前Coffee林芊妤於網上呻與工人大吵一架，然後對方憤而遞上辭職信，由於疫情下各地不時停飛，近3000名外傭無法如常抵港，令Coffee感到相當無助。直至6月24日晚Coffee開直播，宣布大團圓結局：「我唔使搵新姐姐啦﹗」

早前Coffee林芊妤於網上呻與工人大吵一架，然後對方憤而遞上辭職信。（ig截圖)

當日事緣Coffee發現，工人在兒子午餐時原來有開電話電視分散注意，但一直對自己講大話：「其實我好唔鍾意人地呃我，本身都諗住算，嗰刻姐姐可能都有啲情緒，佢就掉匙話走啦返去先食。我都有諗自己係咪仲要忍呢？平時覺得佢湊自己囝囝，又離鄉別井都會體諒下，有時我都要受氣，但嗰刻自己都覺得有啲唔開心，問佢點解請你返嚟要受氣嘅？以後仲點信你呢？4年來我都無講過啲咩，只要bb無生命危險就ok。點知隔咗兩日就遞辭職信，同我講如果覺得唔識湊就搵第二個湊佢啦。」

林芊妤Coffee開LIVE回應與二人姐姐事後開心見誠講到喊。（@IG：@coffee89921）

當下Coffee收到辭職信相當驚訝，之後與姐姐坐低平心靜氣對話：「姐姐我冇覺得你唔識湊BB，否則我唔會咁放心出去做嘢啦！我好多謝你三年幾以來咁照顧BB，我唔係想留你，我從冇質疑過你，只係唔鍾意人呃我。當下你有脾氣扔匙羹，令我唔舒服……嗰刻佢喊我都有喊，其實都習慣有佢喺身邊已經好似一家人，自己唔係好想重新習慣其他人。佢就喊住話自己態度都唔好，唔係真係想走，亦答應唔會再為咗方便而講大話。」Coffee與工人和好如初，但佢表示「都會繼續面試其他工人姐姐，因為想多請一位減輕佢工作量，唔想佢太辛苦。」