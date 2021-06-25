TWICE化妝師被批太重手　成員美貌「蠟像化」生硬膠味濃

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-06-25 18:30

韓國女團TWICE日前帶着新歌《Alcohol-Free》回歸，成功掀起了一陣夏日風潮。不過繼TWICE造型師安排成員穿過短打歌服表演後，這次到化妝師被批疑似落手太重，慘令成員原先的美貌慘被掩蓋。

TWICE Momo（中）這張照片被批評得最慘，指她化妝後與蠟像撞樣。（IG/@twicetagram）

TWICE的舞台濃妝近日成為話題，粉絲批評化妝師過於重手，尤其眼妝。粉絲認為化妝師太過着重眼妝，超長的睫毛像曱甴腳外，刻意的臥蠶加上淺色隱影眼鏡，讓眼睛看上去沒有靈魂。有時過白的底妝配大紅色胭脂的配搭，亦讓TWICE成員慘被蠟像。因此粉絲紛紛要求TWICE化妝師能重新調整化妝的手法，避免浪費了9位成員原來的美貌。

粉絲表示化妝師過於着重眼妝，睫毛慘變曱甴腳。（IG/@twicetagram）

子瑜化上濃妝後，反而被指眼睛更無神。（IG/@twicetagram）

讀者又覺得TWICE的化妝師是否太重手呢？

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粉絲認為濃妝掩蓋了成員原來的美貌。（IG/@twicetagram）

按圖對比一下TWICE淡妝及素顏的樣子：