欺詐劇團｜同余德丞拍啜戲竟現「生理反應」　張秀文：我好迷戀佢

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-06-25 20:30

無綫劇集《欺詐劇團》今晚（25/06）播出第五集，劇情講到這個「欺詐劇團」為了完成杜燕歌（飾南叔）的心願，而打算排演出杜燕歌與他英文老師的戀愛戲碼，但需要飾演戲中戲女主角的張秀文（飾樓家齡）卻遭遇了她的心魔，怕拍親吻戲。原來是因為「樓家齡」的初吻被余德丞（飾余得丞）奪走時，發現了他喜愛吃蟲，因而得到了「親吻恐懼」，整集就是因圍繞住張秀文（飾樓家齡）如何克服這個「親吻恐懼」。

好令人羨慕。（《欺詐劇團》截圖）

張秀文接受《香港01》訪問時，就直言自己十分怕蟲，也是自己的一大心魔：「我好怕昆蟲，最怕曱甴，如果當日個餐盒有曱甴，我一定會崩潰！所以要做《男親女愛》入面黃子華個角色（余樂天），我一定唔會做。」

蛋白質嚟啫，唔使驚喎。（《欺詐劇團》截圖）

她也大讚余德丞拍攝時十分專業：「佢都真係好大膽！全部蟲都好大條好生猛，佢又真係放到去口邊扮食，如果唔覺意條蟲一掙扎就真係會跌落佢口！另外，個餐盒入面仲有隻大蜘蛛，唔係道具嚟，係真蜘蛛，而且係其中一個幕後同事嘅寵物借出嚟俾我地拍。」

張秀文話自己有「生理反應」。（《欺詐劇團》截圖）

問到與余德丞接吻的感受，張秀文就說：「對余德丞？冇感覺呀，哈哈哈。雖然唔熟，但我哋識咗好耐，佢真係我大學同學，我哋一齊去法國里爾做交流生已經認識，所以我對佢冇男神幻想㗎，我諗佢都應該對我冇幻想。輕吻一個，咁puppy love，唔會有咩反應，大家唔好FF咁多啦。」

好sweet。（《欺詐劇團》截圖）

不過熟絡歸熟絡，接吻時又有沒有特別的「生理反應」？她就笑說：「冇呀，佢對我冇『生理反應』，但係我就有，佢咁靚仔又多fans，錫嗰陣我真係會心跳加速同出汗，又濕晒...個背脊，始終場戲講我好迷戀佢，好考演技㗎！我對佢冇幻想，但係場戲好重要，真係緊張得濟。」

好青澀，好正。（《欺詐劇團》截圖）

劇中張秀文除了和余德丞接吻外，也有和蔣家旻接吻的戲份。她說：「家旻就梗係好好錫啦，戲中講我對錫人有恐懼，所以同家旻接吻時，我係合埋眼，慢慢向前，因為好難對位，結果就嘴咗落佢上唇，嘉年哥話咁仲好睇，表現到我個角色對錫好唔在行。」

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