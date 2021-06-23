欺詐劇團｜邵珮詩係少有靚package的藝員　如果更多機會實有發揮

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-06-23 23:01

《欺詐劇團》今集講「神棍大戰」，一堆主角將會扮演神棍去欺詐楊卓娜的「方舟大師」集團，為了入戲，他們更請來一班臨時演員，當中包括由邵珮詩飾演的漂亮少女，她在劇中更有和吳家樂的濕吻戲！

邵珮詩在劇中更有和吳家樂的濕吻戲！（劇集截圖）

邵珮詩是2014年度香港小姐冠軍，入了TVB已有接近7年的時間，但她只拍過7部劇集，不過在《愛·回家之開心速遞》飾演「侯蔡欣」一角卻令她成功入屋，在2018年離開該劇時更有些觀眾感到不捨，但之後她便連續三年沒有劇出街，直到最近才在《逆天奇案》和《欺詐劇團》連環出現，但都只是客串戲份。

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其實邵珮詩絕對是TVB內有好package的女星，除了是港姐冠軍，當年更是「三料港姐」出身，本身的家底也很好，她的太公是維他奶創辦人之一，邵珮詩自己也很努力，畢業於加拿大名校西門菲莎大學心理系。

對於自己身上的胎記，她更很有EQ地回應，指「在18歲時發現有這胎記，當時很不開心，一直怪責自己，但現在已接受了，反而很欣賞這東西，亦因此令自己變得更堅強」。

邵珮詩自己也是很寬容，即使這幾年機會不多，也不會有什麼怨言，今年在疫情之下更被公司派到台灣做節目，但依然敬業樂業。

邵珮詩真係一個好藝員。（VCG）

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