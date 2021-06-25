《不瘋不狂不愛你》登韓國Netflix第一封黑馬劇　5大看點帶你入坑

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-06-25 23:00

在《The Penthouse 3》和《機智的醫生生活2》等大熱劇的開播下，由鄭宇及吳漣序主演的《不瘋不狂不愛你》竟意外跑出，登上韓國Netflix排行榜的第一名，成為2021年黑馬劇之一。劇集早前已大結局，香港排行榜則完全不見影，究竟它有甚麼厲害之處。

KAKAO TV《不瘋不狂不愛你》由鄭宇和吳漣序主演，在沒有大咖韓劇明星加持及強大宣傳下，開播時話題度並不高。可是後來隨着自身劇情極具追看性，因而稍稍爬上了韓國Netflix冠軍。

《不瘋不狂不愛你》登上韓國Netflix第一位！（劇照）

劇集講述由盧揮吳（鄭宇飾)）和李旻景（吳漣序飾）是住在同一公寓的鄰居，剛好二人都是心理病患者。盧揮吳患有嚴重的憤怒調節障礙，容易因小事動怒，但偏偏經常遇到不順的事，例如吃杯麵找不到貼在杯底的調味粉等；李旻景則有創傷後壓力症候群、強迫及妄想症，總是認為有人跟蹤自己之外，出門前亦要不斷反覆檢查煤氣等。為了陌生人與自己保持距離，她還會刻意戴太陽眼鏡和在頭上插一朵花。故事主要圍繞着二人由互不順眼，到逐漸產生好感。

鄭宇在劇中男扮女生，犧牲當然大。（劇照）

雖然劇情看似老土，但卻在韓國贏盡口碑，究竟《不瘋不狂不愛你》有哪5大必追看點呢？立即按圖了解↓↓↓

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