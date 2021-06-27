星級日日瘦︱歐陽妮妮64公斤減至49公斤　三招瘦身兼練成逆天美腿

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-06-27 11:00

歐陽娜娜25歲家姐歐陽妮妮雖然名氣不及妹妹，但同樣是模特兒身形，身材修長，身高168cm，目前體重49kg，美腿冠絕三姊妹。原來妮妮曾經重達64公斤，15歲曾到法國當交換學生，因為飲食習慣改變太大而發胖，為了減肥試過不少方法，最後透過飲食和運動成功瘦身。

歐陽妮妮的長腿比妹妹娜娜和姊姊還要修長。（歐陽妮妮IG）

飲食少鹽少油增加蛋白質 偶爾放鬆吃維持好心情

歐陽妮妮起初為能極速瘦下來，每天吃水煮餐、烚菜，最後搞到沒有食慾，腸胃又出現問題，心情也不好。

一個月後，她調整飲食，會加一點油來炒菜，她說：「要選擇橄欖油、葵花籽油，『好油』很重要。」但仍是以少油少鹽及清淡為主。

並吃足夠的蛋白質，例如雞肉、牛肉等，早上她會打一杯無糖雜莓乳酪，希臘無糖乳酪加冷凍雜莓加蛋白粉，有飽足感同時補充蛋白質。偶爾也會放鬆吃，令心情好一點，更有動力減下去。

歐陽妮妮擁有一雙逆天長腿。（歐陽妮妮IG）

一星期維持兩三天運動 針對不同部位加強訓練

妮妮一星期運動兩三天，把上半身、下半身的運動分開來訓練，用拳擊加強有氧，有針對性地重點訓練每個部位，另外她也非常推薦做深蹲以及V-sit。

歐陽妮妮每周健身兩三次。（歐陽妮妮IG）

每天按摩小腿 敲膽經加強循環排毒

妮妮擁有一雙逆天長腿，線條十分修長，她有一個習慣，每天擦完乳液之後，她一定會由下而上地按摩小腿，特別按摩乳酸堆積的部份，再用雙手包覆小腿，像扭毛巾一樣左右扭轉，最後握拳用力敲大腿外側的膽經，加強循環排毒，達到瘦腿效果。

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