李克勤代替周杰倫袋千萬做《中國好聲音》導師　將告別《聲夢》

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-27 12:34

李克勤最近為無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》擔任導師，與一眾參賽者建立了深厚的感情，早前於《聲夢》一個飯局中，大熱的炎明熹、姚焯菲、林君蓮及文凱婷更力讚克勤儼如她們的親生爸爸一樣，令她們感到關懷溫暖，可見克勤與她們關係良好。可是，有指克勤即將忍痛離開《聲夢》，並於日內起程往上海，出任內地王牌音樂選秀節目《中國好聲音》最新一季的導師。

克勤與一班《星夢》學員感情極佳。(李克勤ig)

有傳克勤今次獲《中國好聲音》製作單位以千萬酬勞重金誠邀他，以香港歌手代表身份出任導師，是繼謝霆鋒和陳奕迅後，第3位獲「欽點」加盟該節目的天王級歌手。克勤年前參加內地綜藝節目《蒙面歌王》以及《我是歌手》時，其無懈可擊的唱功令他在內地的人氣爆升。據悉，今季加盟的導師歌手包括有汪峰、、鄧紫棋、李榮浩、張杰、張靚穎以及劉歡等，原本周杰倫與張惠妹亦獲邀出任導師，可是兩人考慮到台灣疫情持續，故已作出了請辭。

有指周杰倫已請辭出任導師。（《中國好聲音》微博圖片）

克勤需特地提早到內地為這項新挑戰做足準備，加上長達21日的檢疫隔離以及其他內地工作，起碼要在內地逗留數個月。雖然他要跟《聲夢》學員暫別，不過有指他會以「視像」形式現身7月的總決賽，和學員齊齊迎接決戰賽果。而克勤所屬的英皇經理人霍汶希已向傳媒證實有關消息，表示因為《中國好聲音》主辦單位好欣賞克勤的幽默感和專業，又帶領到學員進步，對於今次獲邀感到好開心和榮幸。