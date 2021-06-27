前AOA珉娥認愛被爆疑做小三　發長文澄清兩段感情沒有重疊

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-06-27 16:00

前韓國女團AOA成員珉娥昨天（26日）在IG上傳與男友的合照，大方認愛獲不少粉絲祝福。可是珉娥被爆疑是小三，指男友原本有交往近三年的女友，可是卻突然玩失蹤。對於爆料者的指控，珉娥在IG發5大段長文，澄清兩段感情沒有重疊。

珉娥昨天公開與男友的合照。（IG/@kvwowv）

珉娥昨日公開與男友合照後，一名網友自稱他的一名女性朋友由2018年10月開始就與該男子交往，至今已交往將三年。女方不但為了男友放棄在英國留學，二人更於2019年4月開始同居，可是男方最近突然玩失蹤後，突然以珉娥男友身份出現在IG。爆料者不但公開了珉娥首先私訊男方的訊息，更表示女性朋友及男方都小有名氣，並已公開認愛，周邊的人都知道二人是情侶關係，質疑珉娥做小三。

可是珉娥被爆疑是小三。（網上圖片）

對於被爆疑似做小三，珉娥隨即在IG發文否認。她表示首先收到男友私訊的鼓勵訊息，所以之後才拜託對方畫畫。珉娥講到當時男友與前女友已出現問題，二人才因各種煩惱開始對話，發現彼此有不少共通點才產生好感。珉娥強調兩段感情沒有重疊，更表示現在正準備復出，所以不可能會上傳與出軌男子的合照。對於網友及爆料者等的惡性攻擊，她亦表示將進行提告。

珉娥在IG連發五篇長文否認是小三。（IG/@kvwowv）

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