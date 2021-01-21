珉娥控訴飽受網絡欺凌折磨　IG自揭精神科病歷：現在連吃藥都無解

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-01-21 12:00

韓國女團AOA前成員珉娥去年8月控訴從練習生時期便遭隊長智珉霸凌，更在IG曬出自殘疤痕，嚇壞網友，而後智珉退隊、經紀公司也與珉娥合約終止。事隔5個月後，18日珉娥又突然在IG表示受不了酸民折磨要她拿出霸凌證據，她則公開精神科診斷證明反擊，無奈地說自己「既悲慘又骯髒」。

珉娥去年控訴長期受AOA隊長智珉霸凌，更曾三度自殘，直至現時都未能走出陰影：

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珉娥18日在IG上曝光精神科診斷證明，證明書中記錄著「患者自2016年2月開始至2018年3月20日為止，持續發生了嚴重憂鬱感、感情起伏、不安、焦躁、自殺事故等症狀」，並提到她在進行歌手活動期間「持續受到隊長的欺負、言語暴力，而反覆出現心理壓力」，因而導致病況復發、惡化，醫生也在診斷書中表示，雖然目前她已轉至其他機構志療，但仍持續出現自殺、恐慌發作等心理不安定狀態。

而珉娥也提到，自己在20歲開始就偷偷吃安眠藥、看精神科，到了2015、2016年漸漸開始無法承受智珉對自己的折磨，「直到2018年3月20日，我一直都在這間醫院治療，後來才轉到別的地方，結果現在連吃藥都無解，既悲慘又骯髒」。

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