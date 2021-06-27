欺詐劇團．劇評｜完全甩咗舊有模式　TVB繼續做落去必會衝出國際

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-06-27 22:45

無綫（TVB）劇集《欺詐劇團》一至六集圓滿播完，與電視上播映的不同，實質網上總共有八集。《欺詐劇團》劇數雖比黃金時段檔期的劇集短，但內容上卻半點也沒有偷工減料，甚至有多冇少。如覺得《香港愛情故事》好睇的話，這套《欺詐劇團》就要稱得上是十分好睇。

《欺詐劇團》myTVSuper版總共有八集，有興趣嘅朋友可以上網睇返，可能會些不一樣。（《欺詐劇團》截圖）

套用蔣家旻在第七集（TV版第六集）中說過的對白：「劇本最重要係咩呀？係message呀。」不難看出，《欺詐劇團》除了將開電影中，遇到的各種困難呈現給觀眾外，還隱約地藏了一些含意。

以下含大量劇透，未睇過而又想睇嘅朋友，請自行斟酌！

《欺詐劇團》中有不少空白位，給觀眾時間去醞釀情緒，以及代入角色。（《欺詐劇團》截圖）

如果我係南叔，我會唔會行入個教堂呢？

就以TV版第五集為例，欺詐劇團忙足一整集，以為是「鍾老師」放棄了「南叔」，以想為了一圓杜燕歌（飾黑幫老大南叔）與「鍾老師」結婚的心願，但到頭來原來是杜燕歌因為自己的江湖中人的身份，怕婚後連累愛人才決定在踏入教堂前轉身離開，原來是他自願放棄這段愛情。觀眾以為劇情是講追女仔，還「南叔」一個心願嗎？其實結局是講人在江湖身不由己，一生總會有遺憾，這些更深層次的「message」（信息）。睇《欺詐劇團》這種宣喜劇固之然會開心會笑，但對稍微上了些年紀的觀眾來說，睇完《欺詐劇團》就會有更揪心，或者會勾起一些過往的憾事，與某些傷心事重疊起來，令劇集的餘韻久久不散。

人之將死，最後一句說話好可能是「我唔想死」，但是「有咩留返聽日早茶先講」才更適合南叔這種經歷很多的人。在適當的地方「留白」才是高招。（《欺詐劇團》截圖）

劇情夠癲，也是《欺詐劇團》成功之處。（《欺詐劇團》截圖）

劇情秒秒鐘都暴走緊。（《欺詐劇團》截圖）

睇嗰時又邊會諗到呢一幕咁緊要。（《欺詐劇團》截圖）

估唔到劇情先會覺得好睇

《欺詐劇團》另一個值得欣賞的地方，在於「扭橋」扭得盡，最後一集尤為出色，前一秒以為JW王灝兒（飾卓欣欣）是大反派，但原來林德信（飾Brad / 鄧昊言）才是隱藏得最深的那位，雖然早些劇情，敖嘉年（飾陳志揚）去見林德信和吳嘉儀（飾Angelina）就已經有提示，但相信九成觀眾都會錯過。緒如此類帶點偵探意味的劇情，要好睇就首先要騙過了觀眾，《欺詐劇團》在這之上是拿到滿分的。

估唔到劇情先會覺得好睇。（《欺詐劇團》截圖）

《欺詐劇團》做到真正意義上的高潮迭起

可能是因為有鄭丹瑞參演的關係，又因為《欺詐劇團》是輕喜劇，或多或少都會聯想到曾榮獲多個電影獎項的《低俗喜劇》。兩者之間也同樣地十分擅長講故事，將一件簡單事昇華。而且最重要的一點，《欺詐劇團》十分合乎「每十至二十分鐘就要有一個轉捩點或笑位」這個喜劇原則，整集約40分鐘內，帶領住觀眾經過一個又一個小高潮，完美地留捉緊觀眾的情緒，這是在TVB的長劇之中罕見的。

鄭丹瑞（旦哥）真係MVP。（《欺詐劇團》截圖）

《欺詐劇團》這部短劇並不是短，而是簡而精，將平時可以拉長二、三十集的劇情，可以多加十幾廿條感情線的劇情，可以七國咁亂的故事去蕪存菁，保留觀眾最想睇，最易吸收，最受感動的情節。或者，真的或者，一劇七集的短劇，才是TVB在未來劇集方面，最應該走的方向。