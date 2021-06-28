任噏亂評 ｜《大叔的愛》硬撼《刑偵日記》　兩台大膽創作先好睇

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-06-28 00:00

6月28日，TVB和ViuTV不約而同推出各自的誠意劇集，《刑偵日記》和《大叔的愛》，這也是自從有了三台收視報告後，TVB和ViuTV第一次的劇集碰頭，又一場電視大戰揭開序幕。

先講講TVB的《刑偵日記》，承接著2019年《鐵探》的班底，編審朱鏡祺及劉小群，主演惠英紅、姜皓文和袁偉豪，再加上新拍檔王浩信、黃智雯、黎諾懿及王敏奕等人，可以說是TVB極有誠意之作。今次是TVB比較大膽的題材，除了有驚慄成份，打上「年度心寒之作」之外，也是平時TVB受眾比較少接觸的「燒腦」劇類，可以說是一個大賭博，如果能夠打出收視，肯定會贏埋口碑，反之亦然。

惠英紅姜皓文繼《鐵探》後再於無綫合作。（劇照）

《刑偵日記》有影后惠英紅作擔當，上次《鐵探》成功奪得視后寶座，其劇集也成為年度最佳，叫座力肯定夠高，今次加埋兩屆視帝王浩信、電影界萬金油姜皓文、上位小生袁偉豪、實力派黃智雯，絕對是鑽石級陣容。王浩信今次演繹一個有三重人格的角色，這類角色完全是攞獎戲份，只要發揮得宜，觀感肯定是爆炸性的，彷彿就是為他舖路冧莊視帝而度身訂造。

今次王浩信飾演三重人格的角色。（劇照）

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ViuTV《大叔的愛》來頭同樣不少，本來在日本已經叫好叫座，在香港也引起不少視迷討論，今次ViuTV改編這部同性愛情喜劇，同樣是大膽的行為，事關香港一直很少BL（Boys' Love）劇這類題材，但其實在世界各地已經漸漸普及。而ViuTV作為新起的電視台，開設新路條這條思路絕對是錯不了，除了打破舊有框框，為香港影視注入新思想外，更可以為自己吸引更多新客源，即使今次未能成功，但只要一直保持自己的行走道路，相信總可以積累出自己的固定收視。

香港少有這類題材劇集。（劇照）

演員方面，有三位MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）和邱士縉（Stanley），作為鎮台之寶，一班鏡仔出場肯定會有粉絲撐場，就好像《調教你MIRROR》一出已經有5點收視，雖然今次只有3位成員，但頭兩位都是人氣高企，所以收視應該也至少要有5點。當然，有5點這個預測，並不是只因為MIRROR，還有兩位實力派演員黃德斌和簡慕華，兩人都是在TVB多年，被認為是實力派的演員，相信也是收視的關鍵之一。

兩位主演的鏡仔一定有粉絲追看。（劇照）

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