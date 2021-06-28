鄧麗欣王子分手 | 回顧兩人愛情之路　5月男方來港一周相伴　

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-06-28 01:00

鄧麗欣（Stephy）和台灣男星王子（邱勝翔）於2018年譜出相差6年的姊弟戀，三年來頻頻於對方IG留言，又不時曬合照高調放閃。但自去年疫情爆發後，兩人長期分隔兩地，未知是否聚少離多的緣故，兩人昨晚（27日）於IG宣布分手，並為對方送上祝福。

鄧麗欣王子宣佈分手兩人互相祝福：不一定擁有才是快樂

回顧兩人三年情，雖然不時傳出分手消息，然而網友普遍看好這段感情，去年尾傳出兩人會結婚，鄧麗欣於今年5月又透露男方特意來港陪伴自己一星期。怎料事隔不久二人就宣布分手，令人大感突然。

即回顧二人情史：

+ 46 + 46 + 46

鄧麗欣給王子的話：

美好的並沒有溜走，它只是在途中停了下來，成為了回憶的風景，不一定擁有才是快樂，帶著珍惜地捨去才更覺可貴。世界上的愛有很多種，換一個角度，換一種方法，延續下去，新的一頁，新的開始，感恩遇見。願我們各自安好！祝福

王子給鄧麗欣的話：

「這段美好的相遇，會好好存放在記憶的盒子裡，千餘個日子裡的付出和貼心，也會一併珍藏進去。感謝一切的發生，都在心裡留下了印記，新的旅程，深深祝福，一切安好。」

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