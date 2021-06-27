鄧麗欣王子宣佈分手兩人互相祝福：不一定擁有才是快樂

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-06-27 23:12

鄧麗欣（Stephy）和邱勝翊（王子）的異地姊弟戀已經有三年時間，下年年尾傳出過兩人會結婚，怎知道在今日兩人突然宣布分手，兩人互相在IG tag了對方，然後打出一段深情的對話：

鄧麗欣給王子：

美好的並沒有溜走，它只是在途中停了下來，成為了回憶的風景，不一定擁有才是快樂，帶著珍惜地捨去才更覺可貴。世界上的愛有很多種，換一個角度，換一種方法，延續下去，新的一頁，新的開始，感恩遇見。願我們各自安好！祝福

王子給鄧麗欣：

「這段美好的相遇，會好好存放在記憶的盒子裡，千餘個日子裡的付出和貼心，也會一併珍藏進去。感謝一切的發生，都在心裡留下了印記，新的旅程，深深祝福，一切安好。」

王子和鄧麗欣現時拍拖三年時間。（Instagram/@stboo）

兩人分手的消息，Stephy經理人表示：「他們兩人係和平分手，希望大家可以畀啲空間佢哋，謝謝大家關心。」而Stephy舊愛方力申則指未有留意消息，不作評論。

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早前接受訪問，被問到曾否對這段異地戀有所懷疑，Stephy笑說：「太尖銳喇，哈！我唔介意另一半年紀比我小，亦認為年齡差距唔係一個問題，溝通到就得。因為疫情，我哋好耐冇見面，但我可以話現階段嘅我哋感情係OK！現在我哋真係靠視訊維繫，真係冇辦法，相比起之前，冇視訊仲慘啦！」

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