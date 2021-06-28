「屯馬開通真的很興奮」影片一日唔夠點擊過8萬　勁過國民初戀

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-06-28 11:30

「屯馬開通真的很興奮」這一句成昨天網上熱話。（YouTube）

「屯馬開通真的很興奮」這一句昨天（27日）在不少社交網站洗版式出現。事源港鐵的屯馬線昨天正式開通，不少鐵路迷都爭先恐後去乘搭首班車，並表示是鐵路迷不能錯過的事情。

而TVB新聞訪問了不少乘客，其中訪問了現年十歲的羅先生，在訪問中他說了：「歌詞我自己諗，屯馬開通真的很興奮，就係咁樣囉，可以形容我呢一刻嘅心情。」就是這一段短短十秒的訪問被網友截下來放在上YouTube，短短一晚成為熱話話題，點擊率更高達6.6萬人觀看。然後網友更將這一句二次創作，用了《綠袖子Greensleeves》一首傳統的英格蘭民謠作純音樂，然後整首歌曲都只有一句「屯馬開通真的很興奮」，這一句非常洗腦，簡單易唱，這二次創作已達8.5萬點擊，發布時間一天不夠，快行上十萬點擊，有點誇張，有網友留言寫道：「我成個腦都係呢句」、「強烈建議港鐵比張全年任搭票比羅生」、「簡直比得上國民初戀」。

有網友話勁過國民初戀姚焯菲。（影片截圖）

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