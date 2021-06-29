柯震東爆撻着陳冠希舊愛美國同居　Edison曾對女方一見鍾情想結婚

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-29 14:06

早前剛度過了30歲生的柯震東日前與家人同赴美國度假，並打算趁此行接種新冠肺炎疫苗。而當他抵達洛杉磯不久，即有人向傳媒爆料表示稱見到柯震東與台灣模特兒洪文安在當地同居，聲稱目擊兩人拍拖外出，又指柯震東每次到洛杉磯的時候洪文安都會在他身邊。

柯震東被傳與陳冠希舊愛拍拖。(柯震東ig)

洪文安 (Ann) 是中韓混血兒，比柯震東大1歲，曾擔任林俊傑《愛笑的眼睛》MV女主角，她最為人熟悉的事就是她是陳冠希 (Edison) 的前女友。當年只有22歲的Ann原本只是在Edison潮牌時裝店打工的工讀生，沒想到Edison竟對她一見鍾情，Edison還以為她是自己的粉絲，又覺得她很可愛，很漂亮，不久更以工作名義邀她出任MV女主角，其後展開猛烈攻勢追求終贏取了Ann的芳心，兩人開始交往，Edison亦難得地大方公開戀情且不時在IG上放閃。Ann由員工變成專屬品牌模特兒，Edison又頻頻於IG分享女友拍攝的宣傳照以及兩人的恩愛照。他生日時還帶同Ann與家人一起到日本旅行，為了與Ann見面而經常往返香港台灣，甚至曾透露想與對方結婚的想法，愛得甜蜜。可是兩人拍拖2年多後，於2014年底傳出分手。

Edison曾與Ann有過一段情。(陳冠希ig)

當時有報道指是因為Edison被Ann發現手機內有跟其他女生曖昧的對話，懷疑男方疑似偷食，導致這段2年多的戀情玩完，Ann一怒之下更刪掉兩人的合照，並出post表示：「發現一些不是事實的事實，有時候輕易相信你覺得可以信任的人與事，結果出現時，卻重重的打了你一掌。」有傳Edison於分手後即瘋狂出招挽回她，除了狂打電話以及傳訊息，還出動到家姐陳見飛幫手挽回，但Ann都不為所動，堅決分手。而Ann與Edison分手後桃花不斷，曾先後與台灣多位圈中人傳緋聞和拍拖，魅力非凡。

Edison一家三口。(陳冠希IG)

柯震東對於被爆料與Ann拍拖兼同居，他回覆傳媒時就表示怎麼可能，又附上一堆爆笑臉的emoji，自言自己是跟爸媽和哥哥同住，加上疫情關係，他根本很少出門，直斥有關傳聞無聊，又謂不想多回應與他無關的事。至於柯震東的經理人就表示，公司不過問旗下藝人與當地友人見面互動，故無從回應。

Edison當年與Ann愛得甜蜜。(陳冠希ig)

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