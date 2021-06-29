明星運動會│48歲海俊傑瞓身練拳受輕傷　鄭俊弦被擊中頭部見暈

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-06-29 13:45

《2020東京奧運會》即將舉行，TVB為搞熱氣氛迎接奧運，拍攝一連五集全新奧運特備節目《明星運動會前哨戰： Fight 盡》於J2播出，昨日（28日）首播，參賽藝人及歌手包括海俊傑、謝東閔、吳業坤、羅孝勇、李君妍、孟希璘、等，亮相自我介紹，讓觀眾了解他們瞓身操練備戰情況。

海俊傑瞓身備戰。（TVB）

48歲的海俊傑是節目中最高齡參賽者，連領隊崔建邦亦大表欽敬，海俊傑為了今次比賽不但落力練拳，為鍛鍊心肺功能、強化肌肉而搏命跳繩及做掌上壓，不過未知是否太過盡力，崔建邦替他進行按摩治療及刮痧時，身上驚現大量「血痧印」，海俊傑痛得大聲指控崔建邦「謀殺」，非常搞笑。

崔建邦替海俊傑進行按摩治療及刮痧，海俊傑痛得更大聲指控崔建邦「謀殺」。（TVB）

海俊傑受訪時透露，刮痧只係「小兒科」，反倒是決賽過後左邊肋骨膜受了傷，幸好傷勢不重，估計不用一個月時間便可痊愈。一向熱愛運動的他初嘗拳擊便愛上：「以後都會繼續打，但唔會咁激烈咯。其實泰拳、做Gym、游水不嬲我都有做開，但今次對我係好大挑戰，我心肺功能進步咗好多。」他又指在擂台上雖然只有短短兩分鐘，但感覺度日如年：「台上兩分鐘好似行咗兩個月咁，全靠台下嘅人猛叫加油，同我講仲有半分鐘、仲有15秒，我先捱到。冇理由依家投降架嘛，所以心理堅持好緊要！」

鄭俊弘中拳倒地後一度暈一暈。（TVB）

個個藝人都出盡力備戰，鄭俊弘曾於練拳期間被打至整個人跌坐地上，令領隊崔建邦大為緊張，鄭俊弘事後坦言暈佗佗：「我中咗左邊臉，暈咗一暈，好彩戴咗頭盔，但就好頭痛，不過過咗十幾秒就好番好多。」

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