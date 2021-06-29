古天樂旗下公司女團SKYLE正式出道　以新人成為國際品牌代言人

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天加一文化傳媒韓國公司One Cool Jacso與擁有不少綜藝節目及電視劇版權傳遞娛樂的主要投資者聯手成立的Good Luck Entertainment 於29日公布已確定韓國及中國合作的四人組女團SKYLE將於7月中出道發表新歌，並於今天在各大網絡平台公開組合的logo。 經過在韓國及海外的選秀而組成了唱功、舞蹈及外貌均為優秀的成員。

組合的logo。

女團SKYLE團名為 '(S)how the (K)inetic & (Y)outh (L)eading a new (E)pisode'的縮寫。所屬公司說明當中的意義為 “青春的起動，開啟，及完成K-POP新一章的組合寓意。” 女團SKYLE是經過數次亞洲區的海選而精心挑選出來的成員，並歷經了長時期認真準備終於華麗出道，四位成員平均年齡為20歲，平均身高170公分，成員中最長的訓練期為七年，其他成員經過三至四年的訓練期，青春活力與唱歌舞蹈實力備受期待。

該組合的社交平台。

特別的是女團SKYLE以全新人的身分，還未正式出道前已與國際運動服品牌及耳機品牌簽約成為品牌代言人，也將有廣告面世。所屬公司表示：「從新人階段開始，廣告商已經看中她們作為明星的氣質。出道同時公開其代言廣告品牌，同步進行大規模的宣傳活動。」

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