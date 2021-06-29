徐錦江解放碑前落淚舊片翻hit　被讚是愛國藝人榜樣

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-06-29 20:30

港星徐錦江在7.1黨慶前，突然登上熱搜，原來他2019年帶同兒子徐菲上真人騷《一路成年》，在參觀人民解放紀念碑，懷緬國家英雄一時感觸，一手按著心口，雙眼通紅落淚，還教導兒子「沒有這班英雄，沒有今天祖國的強大」，鐵漢流下男兒淚，而該段舊片突然翻hit，獲網民大讚他才是真正的愛國藝人。

徐錦江在解放碑前落淚舊片翻hit，被讚是愛國藝人。（影片截圖）

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香港有不少愛國藝人，每逢國慶、黨慶等重要日子，他們必定留言表明愛國立場，之後繼續北上拍劇上綜藝，瘋狂吸金。但說到真正愛國藝人，徐錦江一定是其中之一，近日徐錦江在2019年錄製的真人騷《一路成年》突然翻hit，片中徐錦江帶同兒子徐菲，參觀人民解放紀念碑，當天下著大雨，但他卻放下雨傘，右手按著胸口，望著紀念碑熱淚盈眶，雙眼通紅，之後教導兒子「就是有了他們，才有了今天，一個國家不可以沒有英雄，一個民族不可以沒有先鋒，沒有這些英雄先驅，我們真的沒有今天的強大。」徐錦江一向是鐵漢形象，卻哽咽說出一番愛國感言，片段在7.1前獲網民瘋狂分享，令徐錦江登上熱搜，成為到內地掘金的藝人榜樣。

同場加映伍樂怡靚相：